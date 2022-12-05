https://sputnik-georgia.ru/20221205/pravitelstvo-gruzii-planiruet-otkazatsya-ot-estonskoy-modeli-nalogooblazheniya-272739676.html

Правительство Грузии планирует отказаться от "эстонской модели" налогообложения

Правительство Грузии планирует отказаться от "эстонской модели" налогообложения

Банки будут платить налог на прибыль по международным стандартам финансовой отчетности, отметил премьер 05.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-05T20:31+0400

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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Банки и финансовый сектор больше не переходят на так называемую эстонскую модель налога на прибыль, для них будет сохранена существующая система, но стандартная ставка налога увеличится на 5%, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в понедельник.По словам премьера, данным решением правительство предполагает получить дополнительный доход к 2024 году.Кроме того, по словам Гарибашвили, правительство обратится в парламент и насчет увеличения стандартной ставки налога на прибыль с 15% до 20% для банковского сектора."Конечно, мы ценим роль банков в росте экономики. Крайне важно, что у нас очень развитая банковская система, два крупных банка находятся на Лондонской фондовой бирже, и мы, конечно, продолжим их поддержку в дальнейшем, но это небольшие коррективы, которые мы внесли в законодательство", - сказал Гарибашвили."Эстонская модель" подарила бизнесменам Грузии 50 миллионов долларов >>По словам премьера, банки будут платить налог на прибыль по международным стандартам финансовой отчетности, чего раньше не было.Согласно действующему Налоговому кодексу, ставка налога на прибыль составляет 15%. Что касается "эстонской модели" налоговой системы, она предполагает освобождение от налогообложения часть прибыли предприятий, направленной в развитие производства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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