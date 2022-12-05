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Президент Франции недоволен действиями США
Президент Франции недоволен действиями США
Цена, которую платят потребители, неодинакова по обе стороны Атлантики, заявил президент Франции 05.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-05T19:41+0400
2022-12-05T20:01+0400
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ТБИЛИСИ, 5 дек - Sputnik. В отношениях Европы и США присутствует рассинхронизация, хотя нынешняя администрация США и лично президент Джо Байден "очень привязаны к Европе", заявил французский президент Эммануэль Макрон в интервью телеканалу CBS News.Французский лидер считает, что причиной этого является энергия.Что касается конфликта на Украине, президент Франции отметил, что Европа и США участвуют в этом конфликте "во имя одних и тех же принципов".В то же время цена, которую они платят, неодинакова по обе стороны Атлантики, заключил президент Франции.Между ЕС и США существуют разногласия по поводу американского закона о налоговых субсидиях на покупку электромобилей, собранных в Северной Америке и использующих произведенные в США батареи из местных материалов. В Европе этот акт считают дискриминационным по отношению к продукции, импортируемой из других стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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в мире, новости, политика, сша, франция, европа, эммануэль макрон, джо байден
в мире, новости, политика, сша, франция, европа, эммануэль макрон, джо байден

Президент Франции недоволен действиями США

19:41 05.12.2022 (обновлено: 20:01 05.12.2022)
© photo: Sputnik / Sergei Guneev / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Франции Э. Макроном
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Франции Э. Макроном - Sputnik Грузия, 1920, 05.12.2022
© photo: Sputnik / Sergei Guneev
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Цена, которую платят потребители, неодинакова по обе стороны Атлантики, заявил президент Франции
ТБИЛИСИ, 5 дек - Sputnik. В отношениях Европы и США присутствует рассинхронизация, хотя нынешняя администрация США и лично президент Джо Байден "очень привязаны к Европе", заявил французский президент Эммануэль Макрон в интервью телеканалу CBS News.
Французский лидер считает, что причиной этого является энергия.
"Европа — покупатель газа и нефти, США — производитель. И если посмотреть на ситуацию, наша промышленность и наши домохозяйства покупают по разным ценам. Так что существует большой разрыв, который влияет на покупательную способность и конкурентоспособность наших обществ", — сказал Макрон.
Что касается конфликта на Украине, президент Франции отметил, что Европа и США участвуют в этом конфликте "во имя одних и тех же принципов".
В то же время цена, которую они платят, неодинакова по обе стороны Атлантики, заключил президент Франции.
Между ЕС и США существуют разногласия по поводу американского закона о налоговых субсидиях на покупку электромобилей, собранных в Северной Америке и использующих произведенные в США батареи из местных материалов. В Европе этот акт считают дискриминационным по отношению к продукции, импортируемой из других стран.
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