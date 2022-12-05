https://sputnik-georgia.ru/20221205/prezident-frantsii-ne-dovolen-deystviyami-ssha-272738406.html

Президент Франции недоволен действиями США

Президент Франции недоволен действиями США

Цена, которую платят потребители, неодинакова по обе стороны Атлантики, заявил президент Франции 05.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-05T19:41+0400

2022-12-05T19:41+0400

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ТБИЛИСИ, 5 дек - Sputnik. В отношениях Европы и США присутствует рассинхронизация, хотя нынешняя администрация США и лично президент Джо Байден "очень привязаны к Европе", заявил французский президент Эммануэль Макрон в интервью телеканалу CBS News.Французский лидер считает, что причиной этого является энергия.Что касается конфликта на Украине, президент Франции отметил, что Европа и США участвуют в этом конфликте "во имя одних и тех же принципов".В то же время цена, которую они платят, неодинакова по обе стороны Атлантики, заключил президент Франции.Между ЕС и США существуют разногласия по поводу американского закона о налоговых субсидиях на покупку электромобилей, собранных в Северной Америке и использующих произведенные в США батареи из местных материалов. В Европе этот акт считают дискриминационным по отношению к продукции, импортируемой из других стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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в мире, новости, политика, сша, франция, европа, эммануэль макрон, джо байден