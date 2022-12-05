https://sputnik-georgia.ru/20221205/sbornaya-gruzii-po-tyazheloy-atletiki-otpravilas-v-kolumbiyu-dlya-uchastiya-v-chm-272703692.html

Сборная Грузии по тяжелой атлетики отправилась в Колумбию для участия в ЧМ

Сборная Грузии по тяжелой атлетики отправилась в Колумбию для участия в ЧМ

На чемпионате мира начинается борьба за лицензионные очки на Олимпийские игры 2024 года в Париже 05.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-05T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Грузинские тяжелоатлеты отправились в Колумбию, где примут участие в чемпионате мира, который стартует 5 декабря.Всего в турнире примут участие 10 грузинских тяжелоатлетов. В категории +109 кг соревнуется олимпийский чемпион Лаша Талахадзе, который в шестой раз попытается стать чемпионом мира.Лаша Талахадзе выиграл пять чемпионатов мира подряд. На каждом ЧМ он фиксирует наивысший результат и улучшает собственный рекорд.Когда выступают грузинские штангисты:Чемпионат мира в Колумбии имеет большое значение для тяжелоатлетов, ведь здесь начинается борьба за лицензионные очки на Олимпийские игры 2024 года в Париже.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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спорт, грузия, новости, лаша талахадзе, шота мишвелидзе, реваз давитадзе, колумбия, чемпионат мира