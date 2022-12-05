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Сборная Грузии по тяжелой атлетики отправилась в Колумбию для участия в ЧМ
Сборная Грузии по тяжелой атлетики отправилась в Колумбию для участия в ЧМ
На чемпионате мира начинается борьба за лицензионные очки на Олимпийские игры 2024 года в Париже 05.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-05T07:32+0400
2022-12-05T07:32+0400
2022-12-05T08:05+0400
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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Грузинские тяжелоатлеты отправились в Колумбию, где примут участие в чемпионате мира, который стартует 5 декабря.Всего в турнире примут участие 10 грузинских тяжелоатлетов. В категории +109 кг соревнуется олимпийский чемпион Лаша Талахадзе, который в шестой раз попытается стать чемпионом мира.Лаша Талахадзе выиграл пять чемпионатов мира подряд. На каждом ЧМ он фиксирует наивысший результат и улучшает собственный рекорд.Когда выступают грузинские штангисты:Чемпионат мира в Колумбии имеет большое значение для тяжелоатлетов, ведь здесь начинается борьба за лицензионные очки на Олимпийские игры 2024 года в Париже.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, грузия, новости, лаша талахадзе, шота мишвелидзе, реваз давитадзе, колумбия, чемпионат мира
спорт, грузия, новости, лаша талахадзе, шота мишвелидзе, реваз давитадзе, колумбия, чемпионат мира
Сборная Грузии по тяжелой атлетики отправилась в Колумбию для участия в ЧМ
07:32 05.12.2022 (обновлено: 08:05 05.12.2022)
На чемпионате мира начинается борьба за лицензионные очки на Олимпийские игры 2024 года в Париже
ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Грузинские тяжелоатлеты отправились в Колумбию, где примут участие в чемпионате мира, который стартует 5 декабря.
Всего в турнире примут участие 10 грузинских тяжелоатлетов. В категории +109 кг соревнуется олимпийский чемпион Лаша Талахадзе, который в шестой раз попытается стать чемпионом мира.
Лаша Талахадзе выиграл пять чемпионатов мира подряд. На каждом ЧМ он фиксирует наивысший результат и улучшает собственный рекорд.
Когда выступают грузинские штангисты:
7 декабря - Годердзи Берделидзе - (61 кг)
8 декабря - Шота Мишвелидзе - (61 кг)
8 декабря - Гурам Гиорбелидзе - (67 кг)
9 декабря - Кахи Асанидзе - (73 кг)
12 декабря - Реваз Давитадзе - (89 кг)
12 декабря - Ираклий Гобеджишвили - (96 кг)
14 декабря - Ираклий Чхеидзе - (102 кг)
16 декабря - Георгий Чхеидзе/Заза Ломтадзе - (109 кг)
17 декабря - Лаша Талахадзе (+109 кг.)
Чемпионат мира в Колумбии имеет большое значение для тяжелоатлетов, ведь здесь начинается борьба за лицензионные очки на Олимпийские игры 2024 года в Париже.