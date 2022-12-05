https://sputnik-georgia.ru/20221205/strategiya-detsentralizatsii-vlasti--dokhody-munitsipalitetov-gruzii-uvelichatsya-272706200.html

Стратегия децентрализации власти – доходы муниципалитетов Грузии увеличатся

Стратегия децентрализации власти – доходы муниципалитетов Грузии увеличатся

В результате поправок, доля доходов муниципалитета от распоряжения землями в государственной собственности, зарегистрированными на их территории, будет... 05.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-05T08:32+0400

2022-12-05T08:32+0400

2022-12-05T08:32+0400

грузия

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ираклий карселадзе

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ТБИЛИСИ, 5 дек – Sputnik. Правительство Грузии одобрило проект поправок в Бюджетный кодекс, который предусматривает увеличение доходов муниципалитетов с 1 января 2023 года, заявил министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе.Развитие регионов и децентрализация власти является одним из приоритетов правительства Грузии. Парламент Грузии завершил работу над стратегией децентрализации в сентябре 2019 года.В результате поправок доходы муниципалитета от распоряжения зарегистрированными на их территории землями государственной собственности будут постепенно увеличиваться.Для того чтобы бюджеты муниципалитетов получали дополнительные доходы от имущества, находящегося на их территории, изменения в Кодексе будут следующих видов: в аренде и управлении государственной землей распределение между бюджетами увеличится на 15% (в пользу местного бюджета) и, следовательно, вместо существующего распределения (65/35) - в 2023 году будет - 60/40, а в 2024 году - 50/50.С 2024 года распределение между бюджетами от продажи земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в госсобственности, увеличится на 25%, и, соответственно, 90% доходов останется в местном бюджете вместо нынешних 65%.Децентрализация власти: парламент Грузии подготовил рекомендации правительству >>Также с 2024 года 10% прибавка от продажи земель несельскохозяйственного назначения, находящихся в госсобственности, снова будет в пользу муниципалитета, а доход местного бюджета составит уже 60%, вместо нынешних 50%.Кроме того, с 2024 года в местный бюджет будет начисляться дополнительно 5% от реализации государственных основных активов, зданий и сооружений, расположенных на землях несельскохозяйственного назначения, что станет 40% вместо 35%.Где в Грузии лучшее местное самоуправление >>"Это успешная практика, которую мы уже определили в стратегии децентрализации и систематически внедряем. Последние два года были успешными в реализации стратегии децентрализации и плана действий", - отметил министр.Стратегия предусматривает меры по обеспечению местных самоуправлений соответствующими материальными, имущественными, финансовыми ресурсами и формирование более надежного, более подотчетного, более эффективного и ориентированного на результат самоуправления.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, политика, ираклий карселадзе