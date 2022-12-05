https://sputnik-georgia.ru/20221205/tochnyy-prognoz-pogody-v-tbilisi-s-5-do-11-dekabrya-272707534.html

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 5 до 11 декабря

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 5 до 11 декабря

В течение недели в столице Грузии будет холодно, ожидаются дожди и мокрый снег 05.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-05T10:44+0400

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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Синоптики прогнозируют дождливую, облачную, холодную погоду и снег в Тбилиси на этой неделе.В понедельник, 5 декабря, в столице ожидается облачная погода и слабый снег. Минимальная температура воздуха ночью составит 1 градус тепла, а днем столбик термометра поднимется максимум до 2 градусов.Скорость ветра достигнет 6-11 м/с.Закат в Тбилиси будет в 17:30.Во вторник, 6 декабря, в Тбилиси сохранится непогода, ожидается снег и облачность. Восход солнца будет в 08:12.Минимальная температура воздуха ночью составит 0 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 2 градусов тепла.Скорость ветра достигнет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 17:30.В среду, 7 декабря, в Тбилиси облачная и снежная погода. Восход солнца будет в 08:13.Минимальная температура воздуха ночью составит 1 градус тепла, а днем столбик термометра поднимется максимум до 2 градусов тепла.Скорость ветра достигнет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 17:30.В четверг, 8 декабря, погода в столице Грузии будет преимущественно облачной. Восход солнца будет в 08:14.Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 1 градуса, а днем поднимется максимум до 4 градусов тепла.Скорость ветра будет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 17:30.В пятницу, 9 декабря, в Тбилиси сохранится преимущественно облачная погода. Восход солнца будет в 08:15.Минимальная температура воздуха ночью будет 1 градус, а днем прогреется до 5 градусов.Скорость ветра 7-12м/с.Закат в Тбилиси будет в 17:30.В субботу, 10 декабря, в Тбилиси синоптики прогнозируют облачную погоду. Восход солнца будет в 08:16.Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 1 градус, днем воздух прогреется до 5 градусов.Скорость ветра 7-12 м/с.Закат в Тбилиси будет в 17:30.В воскресенье, 11 декабря, в столице Грузии ожидается облачная погода и слабый дождь. Восход солнца будет в 08:17.Минимальная температура воздуха ночью составит 1 градус, а днем поднимется максимум до 2 градусов.Скорость ветра будет 7-12 м/с.Закат в Тбилиси будет в 17:30.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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