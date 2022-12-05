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В Тбилиси выпал первый снег – какова ситуация на дорогах?
В Тбилиси выпал первый снег – какова ситуация на дорогах?
Спецслужбы расчищают проблемные участки дороги и посыпают технической солью 05.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-05T10:02+0400
2022-12-05T10:02+0400
2022-12-05T10:28+0400
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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Сотрудники компании "Тбилсервис групп" с раннего утра работают на дорогах в окрестностях столицы, где движение затрудненно из-за снега и низкой температуры, сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси.К этому времени около 25 тонн технической соли посыпано на территориях, прилегающих к Тбилиси – это Табахмела, Коджори, Шиндиси, Кикети, Самадло, Цхнети, Цавкиси и Бетаниа.В очистительных работах участвуют около 50 сотрудников и шесть единиц специальной техники "Тбилсервис групп".Работы по очистке дорог будут продолжаться по необходимости. В случае выявления проблем граждане могут позвонить "Тбилсервис групп" или на горячую линию мэрии столицы – 272 22 22.Синоптики прогнозируют холодную и снежную погоду на этой неделе. Температура воздуха ночью упадет до 0 градуса, а днем поднимется максимум до 5 градусов тепла.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, погода, тбилиси, коджори, тбилсервис групп
грузия, новости, погода, тбилиси, коджори, тбилсервис групп
В Тбилиси выпал первый снег – какова ситуация на дорогах?
10:02 05.12.2022 (обновлено: 10:28 05.12.2022)
Спецслужбы расчищают проблемные участки дороги и посыпают технической солью
ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Сотрудники компании "Тбилсервис групп" с раннего утра работают на дорогах в окрестностях столицы, где движение затрудненно из-за снега и низкой температуры, сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси.
К этому времени около 25 тонн технической соли посыпано на территориях, прилегающих к Тбилиси – это Табахмела, Коджори, Шиндиси, Кикети, Самадло, Цхнети, Цавкиси и Бетаниа.
В очистительных работах участвуют около 50 сотрудников и шесть единиц специальной техники "Тбилсервис групп".
Работы по очистке дорог будут продолжаться по необходимости. В случае выявления проблем граждане могут позвонить "Тбилсервис групп" или на горячую линию мэрии столицы – 272 22 22.
Синоптики прогнозируют холодную и снежную погоду на этой неделе. Температура воздуха ночью упадет до 0 градуса, а днем поднимется максимум до 5 градусов тепла.