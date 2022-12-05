https://sputnik-georgia.ru/20221205/v-tbilisi-vypal-pervyy-sneg---kakova-situatsiya-na-dorogakh-272708254.html

В Тбилиси выпал первый снег – какова ситуация на дорогах?

В Тбилиси выпал первый снег – какова ситуация на дорогах?

Спецслужбы расчищают проблемные участки дороги и посыпают технической солью 05.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-05T10:02+0400

2022-12-05T10:02+0400

2022-12-05T10:28+0400

грузия

новости

погода

тбилиси

коджори

тбилсервис групп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/19/265494284_0:126:3192:1922_1920x0_80_0_0_3630ebac56aa76b8fd113fa3d9bc9238.jpg

ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Сотрудники компании "Тбилсервис групп" с раннего утра работают на дорогах в окрестностях столицы, где движение затрудненно из-за снега и низкой температуры, сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси.К этому времени около 25 тонн технической соли посыпано на территориях, прилегающих к Тбилиси – это Табахмела, Коджори, Шиндиси, Кикети, Самадло, Цхнети, Цавкиси и Бетаниа.В очистительных работах участвуют около 50 сотрудников и шесть единиц специальной техники "Тбилсервис групп".Работы по очистке дорог будут продолжаться по необходимости. В случае выявления проблем граждане могут позвонить "Тбилсервис групп" или на горячую линию мэрии столицы – 272 22 22.Синоптики прогнозируют холодную и снежную погоду на этой неделе. Температура воздуха ночью упадет до 0 градуса, а днем поднимется максимум до 5 градусов тепла.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

коджори

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, погода, тбилиси, коджори, тбилсервис групп