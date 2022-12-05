https://sputnik-georgia.ru/20221205/vnimaniyu-avtomobilistov-dvizhenie-na-prospekte-rustaveli-budet-ogranicheno-272723746.html

Вниманию автомобилистов! Движение на проспекте Руставели будет ограничено

Вниманию автомобилистов! Движение на проспекте Руставели будет ограничено

Движение автотранспорта будет ограничено в ночное время 05.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Мэрия Тбилиси ограничит движение на проспекте Руставели в центре столицы из-за установки новогодней иллюминации, сообщает пресс-служба мэрии столицы.Движение автотранспорта будет ограничено с 00:00 до 06:00 по тбилисскому времени 6 декабря с площади Первой республики до площади Свободы.Передвижение автотранспорта будет возможно по улицам Леонидзе, Ингороква, Александре Чавчавадзе, Грибоедова, Бараташвили и Табукашвили.С проспекта Меликишвили в направлении остальных улиц Мтацминда движение будет разрешено через улицы Джанашия, Тархнишвили, Татишвили, Човелидзе, Зандукели и затем через улицы Барнова, Гогебашвили и Какабадзе.С остальных улиц Мтацминда попасть на территорию станции метро "Руставели" и проспекта Меликишвили можно будет через улицы Грибоедова, Макашвили, Барнова и Шанидзе. А передвижение на площади Свободы будет ограничено в направлении проспекта Руставели.Частные автомобили, ехавшие с территории, прилегающей к станции метро "Руставели" к площади Свободны, после поворота у оливкового дерева смогут передвигаться через улицы Михаила Джавахишвили и правой набережной Куры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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