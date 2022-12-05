Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20221205/zima-prishla-pervyy-sneg-v-tbilisi---video-272740078.html
Зима пришла! Первый снег в Тбилиси - видео
Зима пришла! Первый снег в Тбилиси - видео
В столице Грузии выпал первый снег. Синоптики прогнозируют холодную и снежную погоду в ближайшие дни. Температура ночью будет падать до 0 градусов, днем будет... 05.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-05T21:15+0400
2022-12-05T21:17+0400
видео
мультимедиа
видео-новости из грузии
снег
снег в тбилиси
первый снег в тбилиси
снег и мороз
снегопад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/05/272738958_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4eb0e5dfa540b1cc0cfc2674725348fb.jpg
Зима пришла в Грузию прямо по календарю. Хотя в центре Тбилиси снега не было, на окраинах города и в окрестностях грузинской столицы специальной технике даже пришлось расчищать дороги и посыпать тротуары и дорожное полотно технической солью. Впереди еще три месяца зимы, и, наверное, нынешний первый снег будет не последним. Нынешняя неделя вообще обещает быть холодной.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/05/272738958_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_33ab33d1eb7c8fc7b6c21836c9b98deb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, снег, снег в тбилиси, первый снег в тбилиси, снег и мороз, снегопад, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, снег, снег в тбилиси, первый снег в тбилиси, снег и мороз, снегопад, видео

Зима пришла! Первый снег в Тбилиси - видео

21:15 05.12.2022 (обновлено: 21:17 05.12.2022)
© video: Sputnik / Stringer
Подписаться на
НовостиTelegram
В столице Грузии выпал первый снег. Синоптики прогнозируют холодную и снежную погоду в ближайшие дни. Температура ночью будет падать до 0 градусов, днем будет подниматься до +5 максимум
Зима пришла в Грузию прямо по календарю. Хотя в центре Тбилиси снега не было, на окраинах города и в окрестностях грузинской столицы специальной технике даже пришлось расчищать дороги и посыпать тротуары и дорожное полотно технической солью. Впереди еще три месяца зимы, и, наверное, нынешний первый снег будет не последним. Нынешняя неделя вообще обещает быть холодной.
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0