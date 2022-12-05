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Зима пришла! Первый снег в Тбилиси - видео
Зима пришла! Первый снег в Тбилиси - видео
В столице Грузии выпал первый снег. Синоптики прогнозируют холодную и снежную погоду в ближайшие дни. Температура ночью будет падать до 0 градусов, днем будет... 05.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-05T21:15+0400
2022-12-05T21:15+0400
2022-12-05T21:17+0400
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Зима пришла в Грузию прямо по календарю. Хотя в центре Тбилиси снега не было, на окраинах города и в окрестностях грузинской столицы специальной технике даже пришлось расчищать дороги и посыпать тротуары и дорожное полотно технической солью. Впереди еще три месяца зимы, и, наверное, нынешний первый снег будет не последним. Нынешняя неделя вообще обещает быть холодной.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, снег, снег в тбилиси, первый снег в тбилиси, снег и мороз, снегопад, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, снег, снег в тбилиси, первый снег в тбилиси, снег и мороз, снегопад, видео
Зима пришла! Первый снег в Тбилиси - видео
21:15 05.12.2022 (обновлено: 21:17 05.12.2022)
В столице Грузии выпал первый снег. Синоптики прогнозируют холодную и снежную погоду в ближайшие дни. Температура ночью будет падать до 0 градусов, днем будет подниматься до +5 максимум
Зима пришла в Грузию прямо по календарю. Хотя в центре Тбилиси снега не было, на окраинах города и в окрестностях грузинской столицы специальной технике даже пришлось расчищать дороги и посыпать тротуары и дорожное полотно технической солью. Впереди еще три месяца зимы, и, наверное, нынешний первый снег будет не последним. Нынешняя неделя вообще обещает быть холодной.