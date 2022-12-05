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Зима пришла! Первый снег в Тбилиси - видео

Зима пришла! Первый снег в Тбилиси - видео

В столице Грузии выпал первый снег. Синоптики прогнозируют холодную и снежную погоду в ближайшие дни. Температура ночью будет падать до 0 градусов, днем будет... 05.12.2022, Sputnik Грузия

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Зима пришла в Грузию прямо по календарю. Хотя в центре Тбилиси снега не было, на окраинах города и в окрестностях грузинской столицы специальной технике даже пришлось расчищать дороги и посыпать тротуары и дорожное полотно технической солью. Впереди еще три месяца зимы, и, наверное, нынешний первый снег будет не последним. Нынешняя неделя вообще обещает быть холодной.

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