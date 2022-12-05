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Зима пришла в Тбилиси: первый снег на улицах города - фото
Зима пришла в Тбилиси: первый снег на улицах города - фото
Зима пришла в Грузию прямо по календарю. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как выглядели в снегу пригороды и окраины Тбилиси 05.12.2022, Sputnik Грузия
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Хотя в центре Тбилиси снега не было, на окраинах города и в окрестностях грузинской столицы специальной технике даже пришлось расчищать дороги и посыпать тротуары и дорожное полотно технической солью.
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фотография, новости в фотографиях, новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, снег, снег в тбилиси, первый снег в тбилиси, снегопад, фото

Зима пришла в Тбилиси: первый снег на улицах города - фото

21:26 05.12.2022 (обновлено: 21:28 05.12.2022)
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Зима пришла в Грузию прямо по календарю. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как выглядели в снегу пригороды и окраины Тбилиси
Хотя в центре Тбилиси снега не было, на окраинах города и в окрестностях грузинской столицы специальной технике даже пришлось расчищать дороги и посыпать тротуары и дорожное полотно технической солью.
© photo: Sputnik / Stringer

Пригороды Тбилиси в снегу выглядели просто сказочно

Пригороды Тбилиси в снегу выглядели просто сказочно - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

Пригороды Тбилиси в снегу выглядели просто сказочно

© photo: Sputnik / Stringer

В столице Грузии холодная погода установилась на все ближайшие дни

В столице Грузии холодная погода установилась на все ближайшие дни - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

В столице Грузии холодная погода установилась на все ближайшие дни

© photo: Sputnik / Stringer

Жителям окраин придется готовиться к тому, что снег еще будет

Жителям окраин придется готовиться к тому, что снег еще будет - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

Жителям окраин придется готовиться к тому, что снег еще будет

© photo: Sputnik / Stringer

Жители с утра уже вышли с лопатами, чтобы наводить порядок у своих домов

Жители с утра уже вышли с лопатами, чтобы наводить порядок у своих домов - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

Жители с утра уже вышли с лопатами, чтобы наводить порядок у своих домов

© photo: Sputnik / Stringer

Спецтехника всю ночь работала, расчищая дороги и посыпая улицы технической солью

Спецтехника всю ночь работала, расчищая дороги и посыпая улицы технической солью - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

Спецтехника всю ночь работала, расчищая дороги и посыпая улицы технической солью

© photo: Sputnik / Stringer

Гора Мтацминда и символ столицы - Тбилисская телебашня, погрузились в туман

Гора Мтацминда и символ столицы - Тбилисская телебашня, погрузились в туман - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

Гора Мтацминда и символ столицы - Тбилисская телебашня, погрузились в туман

© photo: Sputnik / Stringer

Дорожные службы работали не зря - дороги были чистыми как в Тбилиси, так и на выезде из города

Дорожные службы работали не зря - дороги были чистыми как в Тбилиси, так и на выезде из города - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

Дорожные службы работали не зря - дороги были чистыми как в Тбилиси, так и на выезде из города

© photo: Sputnik / Stringer

Тбилисское озеро Лиси, которое находится в районе Сабуртало, тоже приобрело зимний вид

Тбилисское озеро Лиси, которое находится в районе Сабуртало, тоже приобрело зимний вид - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

Тбилисское озеро Лиси, которое находится в районе Сабуртало, тоже приобрело зимний вид

© photo: Sputnik / Stringer

Снег увидели и жители района Варкетили

Снег увидели и жители района Варкетили - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

Снег увидели и жители района Варкетили

© photo: Sputnik / Stringer

Чем ближе к Тбилисскому морю, тем холоднее и тем больше снега

Чем ближе к Тбилисскому морю, тем холоднее и тем больше снега - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

Чем ближе к Тбилисскому морю, тем холоднее и тем больше снега

© photo: Sputnik / Stringer

Даже дорожные знаки оказались в снегу

Даже дорожные знаки оказались в снегу - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

Даже дорожные знаки оказались в снегу

© photo: Sputnik / Stringer

Жителям некоторых районов в буквальном смысле с утра пришлось идти по сугробам

Жителям некоторых районов в буквальном смысле с утра пришлось идти по сугробам - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

Жителям некоторых районов в буквальном смысле с утра пришлось идти по сугробам

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