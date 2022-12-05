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Зима пришла в Тбилиси: первый снег на улицах города - фото
Зима пришла в Тбилиси: первый снег на улицах города - фото
Зима пришла в Грузию прямо по календарю. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как выглядели в снегу пригороды и окраины Тбилиси 05.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-05T21:26+0400
2022-12-05T21:26+0400
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Хотя в центре Тбилиси снега не было, на окраинах города и в окрестностях грузинской столицы специальной технике даже пришлось расчищать дороги и посыпать тротуары и дорожное полотно технической солью.
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фотография, новости в фотографиях, новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, снег, снег в тбилиси, первый снег в тбилиси, снегопад, фото
фотография, новости в фотографиях, новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, снег, снег в тбилиси, первый снег в тбилиси, снегопад, фото
Зима пришла в Тбилиси: первый снег на улицах города - фото
21:26 05.12.2022 (обновлено: 21:28 05.12.2022)
Зима пришла в Грузию прямо по календарю. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как выглядели в снегу пригороды и окраины Тбилиси
Хотя в центре Тбилиси снега не было, на окраинах города и в окрестностях грузинской столицы специальной технике даже пришлось расчищать дороги и посыпать тротуары и дорожное полотно технической солью.
© photo: Sputnik / Stringer
Пригороды Тбилиси в снегу выглядели просто сказочно
Пригороды Тбилиси в снегу выглядели просто сказочно
© photo: Sputnik / Stringer
В столице Грузии холодная погода установилась на все ближайшие дни
В столице Грузии холодная погода установилась на все ближайшие дни
© photo: Sputnik / Stringer
Жителям окраин придется готовиться к тому, что снег еще будет
Жителям окраин придется готовиться к тому, что снег еще будет
© photo: Sputnik / Stringer
Жители с утра уже вышли с лопатами, чтобы наводить порядок у своих домов
Жители с утра уже вышли с лопатами, чтобы наводить порядок у своих домов
© photo: Sputnik / Stringer
Спецтехника всю ночь работала, расчищая дороги и посыпая улицы технической солью
Спецтехника всю ночь работала, расчищая дороги и посыпая улицы технической солью
© photo: Sputnik / Stringer
Гора Мтацминда и символ столицы - Тбилисская телебашня, погрузились в туман
Гора Мтацминда и символ столицы - Тбилисская телебашня, погрузились в туман
© photo: Sputnik / Stringer
Дорожные службы работали не зря - дороги были чистыми как в Тбилиси, так и на выезде из города
Дорожные службы работали не зря - дороги были чистыми как в Тбилиси, так и на выезде из города
© photo: Sputnik / Stringer
Тбилисское озеро Лиси, которое находится в районе Сабуртало, тоже приобрело зимний вид
Тбилисское озеро Лиси, которое находится в районе Сабуртало, тоже приобрело зимний вид
© photo: Sputnik / Stringer
Снег увидели и жители района Варкетили
Снег увидели и жители района Варкетили
© photo: Sputnik / Stringer
Чем ближе к Тбилисскому морю, тем холоднее и тем больше снега
Чем ближе к Тбилисскому морю, тем холоднее и тем больше снега
© photo: Sputnik / Stringer
Даже дорожные знаки оказались в снегу
Даже дорожные знаки оказались в снегу
© photo: Sputnik / Stringer
Жителям некоторых районов в буквальном смысле с утра пришлось идти по сугробам
Жителям некоторых районов в буквальном смысле с утра пришлось идти по сугробам