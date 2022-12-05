https://sputnik-georgia.ru/20221205/zima-prishla-v-tbilisi-pervyy-sneg-na-ulitsakh-goroda---foto-272740378.html

Зима пришла в Тбилиси: первый снег на улицах города - фото

Зима пришла в Тбилиси: первый снег на улицах города - фото

Зима пришла в Грузию прямо по календарю. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как выглядели в снегу пригороды и окраины Тбилиси 05.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-05T21:26+0400

2022-12-05T21:26+0400

2022-12-05T21:28+0400

фотография

новости в фотографиях

новости грузии в фотографиях

фотоленты

мультимедиа

снег

снег в тбилиси

первый снег в тбилиси

снегопад

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/05/272731484_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_91d88d81a1aeabf4fdb393f28b5bca4e.jpg

Хотя в центре Тбилиси снега не было, на окраинах города и в окрестностях грузинской столицы специальной технике даже пришлось расчищать дороги и посыпать тротуары и дорожное полотно технической солью.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

фотография, новости в фотографиях, новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, снег, снег в тбилиси, первый снег в тбилиси, снегопад, фото