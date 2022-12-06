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Аватков о главной цели "тройственного газового союза" России, Казахстана и Узбекистана
Аватков о главной цели "тройственного газового союза" России, Казахстана и Узбекистана
Вашингтону выгодно скатывание нежелающих подчиняться США стран к хаосу, Россия же предлагает партнерам в Азии и на Ближнем Востоке взаимовыгодное... 06.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-06T09:15+0400
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Ярким примером того является идея "тройственного газового союза" России, Узбекистана и Казахстана. Об этом, а также о грядущих выборах в Турции, целях Эрдогана в Сирии и арбитрской роли России на Ближнем Востоке смотрите в интервью заведующего отделом Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Владимира Аваткова на канале "Sputnik на русском".
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мультимедиа, видео, казахстан, россия, узбекистан, газ, азия, европа, видео
мультимедиа, видео, казахстан, россия, узбекистан, газ, азия, европа, видео
Аватков о главной цели "тройственного газового союза" России, Казахстана и Узбекистана
09:15 06.12.2022 (обновлено: 09:59 06.12.2022)
Вашингтону выгодно скатывание нежелающих подчиняться США стран к хаосу, Россия же предлагает партнерам в Азии и на Ближнем Востоке взаимовыгодное сотрудничество
Ярким примером того является идея "тройственного газового союза" России, Узбекистана и Казахстана.
Об этом, а также о грядущих выборах в Турции, целях Эрдогана в Сирии и арбитрской роли России на Ближнем Востоке смотрите в интервью заведующего отделом Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Владимира Аваткова на канале "Sputnik на русском".