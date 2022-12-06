https://sputnik-georgia.ru/20221206/-avatkov-o-glavnoy-tseli-troystvennogo-gazovogo-soyuza-rossii-kazakhstana-i-uzbekistana-272745207.html

Аватков о главной цели "тройственного газового союза" России, Казахстана и Узбекистана

Аватков о главной цели "тройственного газового союза" России, Казахстана и Узбекистана

Вашингтону выгодно скатывание нежелающих подчиняться США стран к хаосу, Россия же предлагает партнерам в Азии и на Ближнем Востоке взаимовыгодное... 06.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-06T09:15+0400

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Ярким примером того является идея "тройственного газового союза" России, Узбекистана и Казахстана. Об этом, а также о грядущих выборах в Турции, целях Эрдогана в Сирии и арбитрской роли России на Ближнем Востоке смотрите в интервью заведующего отделом Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Владимира Аваткова на канале "Sputnik на русском".

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