https://sputnik-georgia.ru/20221206/gruzinskaya-oppozitsiya-ischet-lyudey-po-selam-gruzii-dlya-otpravki-na-ukrainu--mdinaradze-272770837.html

Оппозиция ищет людей в селах Грузии для отправки на Украину – Мдинарадзе

Оппозиция ищет людей в селах Грузии для отправки на Украину – Мдинарадзе

При этом один из лидеров "Грузинской мечты" выразил соболезнования семьям погибших в боях на Украине грузин 06.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-06T17:57+0400

2022-12-06T17:57+0400

2022-12-06T18:32+0400

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мамука мдинарадзе

ираклий гарибашвили

украина

мамука мдинарадзе

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ТБИЛИСИ, 6 дек – Sputnik. Представители "партии войны" пытаются отправить на Украину как можно больше граждан Грузии, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", депутат парламента Мамука Мдинарадзе."Партией войны" представители правящей силы Грузии называют крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников. Ранее премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что грузинские оппозиционеры организовывают отправку граждан Грузии на Украину для участия в боевых действиях.Есть люди, которые уехали на Украину в результате чьих-то призывов, однако есть и такие, которые сражаются "с героическим настроем и верой"."Погибло много таких людей, и я хочу воспользоваться случаем и выразить соболезнования семьям каждого погибшего, всем их близким и всей нашей стране", - отметил Мдинарадзе.С марта в боях на стороне Украины погибли 33 грузина, из них шестеро погибли на днях.Представители "Единого национального движения" и их соратники резко критикуют власти за отказ вводить санкции против России и обвиняют власти Грузии в том, что они "пророссийская сила". Власти подверглись критике и за отказ обеспечить организованную отправку добровольцев на Украину. Причиной отказа власти назвали то, что это было бы расценено как вовлечение страны в конфликт.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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