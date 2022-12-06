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Оппозиция ищет людей в селах Грузии для отправки на Украину – Мдинарадзе
Оппозиция ищет людей в селах Грузии для отправки на Украину – Мдинарадзе
При этом один из лидеров "Грузинской мечты" выразил соболезнования семьям погибших в боях на Украине грузин 06.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-06T17:57+0400
2022-12-06T17:57+0400
2022-12-06T18:32+0400
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мамука мдинарадзе
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ТБИЛИСИ, 6 дек – Sputnik. Представители "партии войны" пытаются отправить на Украину как можно больше граждан Грузии, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", депутат парламента Мамука Мдинарадзе."Партией войны" представители правящей силы Грузии называют крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников. Ранее премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что грузинские оппозиционеры организовывают отправку граждан Грузии на Украину для участия в боевых действиях.Есть люди, которые уехали на Украину в результате чьих-то призывов, однако есть и такие, которые сражаются "с героическим настроем и верой"."Погибло много таких людей, и я хочу воспользоваться случаем и выразить соболезнования семьям каждого погибшего, всем их близким и всей нашей стране", - отметил Мдинарадзе.С марта в боях на стороне Украины погибли 33 грузина, из них шестеро погибли на днях.Представители "Единого национального движения" и их соратники резко критикуют власти за отказ вводить санкции против России и обвиняют власти Грузии в том, что они "пророссийская сила". Власти подверглись критике и за отказ обеспечить организованную отправку добровольцев на Украину. Причиной отказа власти назвали то, что это было бы расценено как вовлечение страны в конфликт.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, грузия, новости, мамука мдинарадзе, ираклий гарибашвили, украина, мамука мдинарадзе
Оппозиция ищет людей в селах Грузии для отправки на Украину – Мдинарадзе
17:57 06.12.2022 (обновлено: 18:32 06.12.2022)
При этом один из лидеров "Грузинской мечты" выразил соболезнования семьям погибших в боях на Украине грузин
ТБИЛИСИ, 6 дек – Sputnik. Представители "партии войны" пытаются отправить на Украину как можно больше граждан Грузии, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", депутат парламента Мамука Мдинарадзе.
"Партией войны" представители правящей силы Грузии называют крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников. Ранее премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что грузинские оппозиционеры организовывают отправку граждан Грузии на Украину для участия в боевых действиях.
"Да, все знают, и мы должны посмотреть правде в глаза, что они ездят по селам и ищут людей, чтобы забрать их (на Украину – ред.), и они стараются романтизировать эту историю. Это ведь так. Я же не выдумываю", - заявил Мдинарадзе на брифинге.
Есть люди, которые уехали на Украину в результате чьих-то призывов, однако есть и такие, которые сражаются "с героическим настроем и верой".
"Погибло много таких людей, и я хочу воспользоваться случаем и выразить соболезнования семьям каждого погибшего, всем их близким и всей нашей стране", - отметил Мдинарадзе.
С марта в боях на стороне Украины погибли 33 грузина, из них шестеро погибли на днях.
Представители "Единого национального движения" и их соратники резко критикуют власти за отказ вводить санкции против России и обвиняют власти Грузии в том, что они "пророссийская сила". Власти подверглись критике и за отказ обеспечить организованную отправку добровольцев на Украину. Причиной отказа власти назвали то, что это было бы расценено как вовлечение страны в конфликт.