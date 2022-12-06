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Почти как Рим: столицы Грузии и Италии будут сотрудничать по разным направлениям
Почти как Рим: столицы Грузии и Италии будут сотрудничать по разным направлениям
Тбилиси изучит опыт Рима и реализует его проекты в столице Грузии, сказал Каладзе 06.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-06T22:32+0400
2022-12-06T22:32+0400
2022-12-06T22:36+0400
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ТБИЛИСИ, 6 дек - Sputnik. Мэры Тбилиси и Рима Каха Каладзе и Роберто Гуалтьери подписали меморандум о взаимопонимании и договорились о сотрудничестве.По данным пресс-службы мэрии Тбилиси, целью меморандума является содействие углублению дружеских отношений, планирование совместных мероприятий, обмен опытом по поводу решения городских, экономических или экологических проблем.В свою очередь, Каладзе отметил, что Тбилиси изучит опыт Рима и реализует его проекты в столице Грузии."Мы изучим опыт, который есть у Рима, и различные проекты будут реализованы в нашей столице на лучших примерах", - сказал Каладзе.Столицы двух стран планируют углублять сотрудничества в сферах городского развития, улучшения окружающей среды, культуры и внедрения инноваций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, каха каладзе, рим, тбилиси, мэрия тбилиси
грузия, новости, общество, каха каладзе, рим, тбилиси, мэрия тбилиси
Почти как Рим: столицы Грузии и Италии будут сотрудничать по разным направлениям
22:32 06.12.2022 (обновлено: 22:36 06.12.2022)
Тбилиси изучит опыт Рима и реализует его проекты в столице Грузии, сказал Каладзе
ТБИЛИСИ, 6 дек - Sputnik. Мэры Тбилиси и Рима Каха Каладзе и Роберто Гуалтьери подписали меморандум о взаимопонимании и договорились о сотрудничестве.
По данным пресс-службы мэрии Тбилиси, целью меморандума является содействие углублению дружеских отношений, планирование совместных мероприятий, обмен опытом по поводу решения городских, экономических или экологических проблем.
"Подписание меморандума является хорошей основой для сотрудничества в общих для нас вопросах. Я имею в виду культуру, защиту окружающей среды, городские сообщества. Мы представляем города с давними и великими традициям, которые уходят в глубь веков, и я рад, что нам предстоит углублять эти отношения", — сказал Гуалтьери после подписания документа.
В свою очередь, Каладзе отметил, что Тбилиси изучит опыт Рима и реализует его проекты в столице Грузии.
"Мы изучим опыт, который есть у Рима, и различные проекты будут реализованы в нашей столице на лучших примерах", - сказал Каладзе.
Столицы двух стран планируют углублять сотрудничества в сферах городского развития, улучшения окружающей среды, культуры и внедрения инноваций.