https://sputnik-georgia.ru/20221206/pochti-kak-rim-stolitsy-gruzii-i-italii-budut-sotrudnichat-po-raznym-napravleniyam-272776510.html

Почти как Рим: столицы Грузии и Италии будут сотрудничать по разным направлениям

Почти как Рим: столицы Грузии и Италии будут сотрудничать по разным направлениям

Тбилиси изучит опыт Рима и реализует его проекты в столице Грузии, сказал Каладзе 06.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 6 дек - Sputnik. Мэры Тбилиси и Рима Каха Каладзе и Роберто Гуалтьери подписали меморандум о взаимопонимании и договорились о сотрудничестве.По данным пресс-службы мэрии Тбилиси, целью меморандума является содействие углублению дружеских отношений, планирование совместных мероприятий, обмен опытом по поводу решения городских, экономических или экологических проблем.В свою очередь, Каладзе отметил, что Тбилиси изучит опыт Рима и реализует его проекты в столице Грузии."Мы изучим опыт, который есть у Рима, и различные проекты будут реализованы в нашей столице на лучших примерах", - сказал Каладзе.Столицы двух стран планируют углублять сотрудничества в сферах городского развития, улучшения окружающей среды, культуры и внедрения инноваций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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