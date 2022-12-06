https://sputnik-georgia.ru/20221206/vsemirnaya-turisticheskaya-organizatsiya-podderzhivaet-initsiativy-gruzii-272776855.html

Всемирная туристическая организация поддерживает инициативы Грузии

Всемирная туристическая организация поддерживает инициативы Грузии

С начала года Грузия приняла 4,8 миллиона международных путешественников, что на 44,1% меньше, чем до пандемии в 2019 году 06.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-06T22:56+0400

2022-12-06T22:56+0400

2022-12-06T22:56+0400

грузия

туризм

экономика

зураб пололикашвили

ираклий гарибашвили

грузия - туристический центр

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ТБИЛИСИ, 6 дек - Sputnik. Всемирная туристическая организация ООН партнер Грузии в развитии сферы туризма, заявил глава организации Зураб Пололикашвили после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.Развитие туризма и туристических направлений является главным приоритетом для правительства Грузии. В этом плане правительство в новом году планирует осуществить новый проект по приватизации 300 курортных мест по всей территории Грузии.В целом, с начала года Грузия приняла 4,8 миллиона международных путешественников, что на 185,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 44,1% меньше, чем до пандемии в 2019 году.Из общего числа визитов в январе-ноябре 3,3 миллиона были туристическими, что на 133,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузия восстановила показатели 2019 года на 70,2%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, туризм, экономика, зураб пололикашвили, ираклий гарибашвили, грузия - туристический центр