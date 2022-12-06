https://sputnik-georgia.ru/20221206/vsemirnaya-turisticheskaya-organizatsiya-podderzhivaet-initsiativy-gruzii-272776855.html
Всемирная туристическая организация поддерживает инициативы Грузии
Всемирная туристическая организация поддерживает инициативы Грузии
С начала года Грузия приняла 4,8 миллиона международных путешественников, что на 44,1% меньше, чем до пандемии в 2019 году 06.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-06T22:56+0400
2022-12-06T22:56+0400
2022-12-06T22:56+0400
грузия
туризм
экономика
зураб пололикашвили
ираклий гарибашвили
грузия - туристический центр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/17/264708415_0:34:3078:1765_1920x0_80_0_0_922ffdf60a024314b06c0b7ea1f79dfc.jpg
ТБИЛИСИ, 6 дек - Sputnik. Всемирная туристическая организация ООН партнер Грузии в развитии сферы туризма, заявил глава организации Зураб Пололикашвили после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.Развитие туризма и туристических направлений является главным приоритетом для правительства Грузии. В этом плане правительство в новом году планирует осуществить новый проект по приватизации 300 курортных мест по всей территории Грузии.В целом, с начала года Грузия приняла 4,8 миллиона международных путешественников, что на 185,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 44,1% меньше, чем до пандемии в 2019 году.Из общего числа визитов в январе-ноябре 3,3 миллиона были туристическими, что на 133,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузия восстановила показатели 2019 года на 70,2%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/17/264708415_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_59164ede48d19bcb654db0aeb40cd98e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, туризм, экономика, зураб пололикашвили, ираклий гарибашвили, грузия - туристический центр
грузия, туризм, экономика, зураб пололикашвили, ираклий гарибашвили, грузия - туристический центр
Всемирная туристическая организация поддерживает инициативы Грузии
С начала года Грузия приняла 4,8 миллиона международных путешественников, что на 44,1% меньше, чем до пандемии в 2019 году
ТБИЛИСИ, 6 дек - Sputnik. Всемирная туристическая организация ООН партнер Грузии в развитии сферы туризма, заявил глава организации Зураб Пололикашвили после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.
Развитие туризма и туристических направлений является главным приоритетом для правительства Грузии. В этом плане правительство в новом году планирует осуществить новый проект по приватизации 300 курортных мест по всей территории Грузии.
"Я очень горжусь, когда вижу, что моя родина способствует развитию туристического сектора на самом высоком уровне. Всемирная туристическая организация ООН является вашим партнером в этой инициативе! Рассчитывайте на нас в продвижении туризма и развитии Грузии в этом отношении", - сказал Пололикашвили.
В целом, с начала года Грузия приняла 4,8 миллиона международных путешественников, что на 185,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 44,1% меньше, чем до пандемии в 2019 году.
Из общего числа визитов в январе-ноябре 3,3 миллиона были туристическими, что на 133,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузия восстановила показатели 2019 года на 70,2%.