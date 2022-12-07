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Гарибашвили обсудил возможное расширение порта Поти с руководством APM Terminals

Гарибашвили обсудил возможное расширение порта Поти с руководством APM Terminals

Представители APM Terminals выразили готовность инвестировать больше и модернизировать существующую инфраструктуру 07.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-07T20:50+0400

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ТБИЛИСИ, 7 дек – Sputnik. Потенциал крупнейшего порта страны в Поти обсудил в ходе встречи премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили с представителями крупного портового оператора APM Terminals, сообщает пресс-служба Администрации правительства.Представители APM Terminals выразили готовность инвестировать больше и модернизировать существующую инфраструктуру. Разговор также коснулся возможного расширения порта Поти в будущем.Во встрече, состоявшейся в Администрации правительства, приняли участие региональный директор APM Terminals по Европе и Азии Игорь Ван дер Эссен и генеральный директор APM Terminals Poti Жюльен Фернандес, а с грузинской стороны присутствовал вице-премьер-министр, глава Минэкономики Грузии Леван Давиташвили.Расширение порта ПотиКомпания APM Terminals Poti получила разрешение на землепользование, что является начальным этапом трехступенчатой процедуры получения разрешения на строительство глубоководной пристани.Первая фаза предполагает строительство мола длиной 1,7 тысячи метров и устройство многофункционального причала длиной 400 метров и глубиной 13,5 метра, что даст возможность порту принимать судна до 9 тысяч TEU и даст возможность обработки сыпучих и других грузов дополнительно объемом 150 тысяч TEU.Вторая фаза предполагает строительство контейнерного причала длиной 300 метров, где будет расположено три причальных крана, что даст возможность увеличить годовую грузопроводимость до 1 миллиона TEU.Компания планирует оперировать сухими грузами. Это металл из всего региона, удобрения, а также зерновые из Азербайджана, Туркмении и Казахстана.Потийский порт сегодняМорской порт Поти является крупнейшим портом в Грузии, обрабатывающим жидкости, сухие грузы, пассажирские паромы и 85% грузинских контейнерных перевозок. Многоцелевое сооружение имеет 15 причалов общей длиной 2,9 тысячи метров, более 20 причальных кранов и 17 км железнодорожного пути.Он служит европейскими воротами для международной торговли в Грузии, Армении и Азербайджане и обеспечивает прямое паромное сообщение с черноморскими портами Украины, России и Болгарии и связан с национальной железнодорожной сетью, соединяющей все ключевые города Грузии.С момента приобретения порта в апреле 2011 года, APM Terminals инвестировала более 80 млн долларов США в модернизацию устаревшей портовой инфраструктуры и объектов обслуживания, включая строительство нового Таможенного центра, а также новых железнодорожных и грузовых объектов.В мае 2013 года был открыт зерноперерабатывающий терминал мощностью 500 000 тонн в год, открывающий альтернативный маршрут для экспорта пшеницы из Центральной Азии в черноморский и средиземноморский регионы. За этим последовал новый внутренний Контейнерный терминал в 2014 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, леван давиташвили, ираклий гарибашвили, поти, азербайджан, тбилиси, apm terminals