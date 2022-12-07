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Глава Генштаба ВС Армении находится в Грузии с визитом
Глава Генштаба ВС Армении находится в Грузии с визитом
Стороны акцентировали внимание на многовековой исторической дружбе и добрососедских отношениях 07.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-07T22:02+0400
2022-12-07T22:02+0400
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ТБИЛИСИ, 7 дек - Sputnik. Начальник Генерального штаба ВС Армении генерал-майор Эдуард Асрян обсудил в Грузии вопросы сотрудничества с командующим Силами обороны страны Георгием Матиашвили.Как сообщает пресс-служба Минобороны Грузии, стороны акцентировали внимание на многовековой исторической дружбе и добрососедских отношениях между Грузией и Арменией.В рамках визита члены делегации ВС Армении также посетили Академию сержантов и учебный центр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, политика, новости, армения, тбилиси, грузино-армянские отношения
грузия, политика, новости, армения, тбилиси, грузино-армянские отношения
Глава Генштаба ВС Армении находится в Грузии с визитом
Стороны акцентировали внимание на многовековой исторической дружбе и добрососедских отношениях
ТБИЛИСИ, 7 дек - Sputnik. Начальник Генерального штаба ВС Армении генерал-майор Эдуард Асрян обсудил в Грузии вопросы сотрудничества с командующим Силами обороны страны Георгием Матиашвили.
Как сообщает пресс-служба Минобороны Грузии, стороны акцентировали внимание на многовековой исторической дружбе и добрососедских отношениях между Грузией и Арменией.
Матиашвили представил командующему ВС Армении реформы, проведенные в Силах обороны Грузии, и обсудил перспективы углубления сотрудничества в сфере военного образования.
В рамках визита члены делегации ВС Армении также посетили Академию сержантов и учебный центр.