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Глава Генштаба ВС Армении находится в Грузии с визитом

Глава Генштаба ВС Армении находится в Грузии с визитом

Стороны акцентировали внимание на многовековой исторической дружбе и добрососедских отношениях 07.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 7 дек - Sputnik. Начальник Генерального штаба ВС Армении генерал-майор Эдуард Асрян обсудил в Грузии вопросы сотрудничества с командующим Силами обороны страны Георгием Матиашвили.Как сообщает пресс-служба Минобороны Грузии, стороны акцентировали внимание на многовековой исторической дружбе и добрососедских отношениях между Грузией и Арменией.В рамках визита члены делегации ВС Армении также посетили Академию сержантов и учебный центр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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