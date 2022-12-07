https://sputnik-georgia.ru/20221207/grazhdanin-gruzii-pytalsya-nezakonno-provezti-siriyskikh-bezhentsev-v-polshu-272813455.html

Гражданин Грузии пытался незаконно провезти сирийских беженцев в Польшу

Гражданин Грузии пытался незаконно провезти сирийских беженцев в Польшу

В автобусе оказались 23 беженца из Сирии, у большинства из которых не было документов 07.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 7 дек - Sputnik. Гражданин Грузии был задержан пограничной полицией Польши по обвинению в оказании помощи в незаконном пересечении границы гражданам Сирии, сообщают польские СМИ.По данным СМИ, сотрудники пограничной полиции в селе Хохолув рядом с границей со Словакией остановили подозрительный автобус.Всех нелегалов власти Польши планируют депортировать, а вот в отношении гражданина Грузии возбуждено уголовное дело.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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