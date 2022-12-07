https://sputnik-georgia.ru/20221207/grazhdanin-gruzii-pytalsya-nezakonno-provezti-siriyskikh-bezhentsev-v-polshu-272813455.html
Гражданин Грузии пытался незаконно провезти сирийских беженцев в Польшу
Гражданин Грузии пытался незаконно провезти сирийских беженцев в Польшу
В автобусе оказались 23 беженца из Сирии, у большинства из которых не было документов 07.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-07T22:33+0400
2022-12-07T22:33+0400
2022-12-07T22:35+0400
польша
сирия
тбилиси
происшествия
новости
грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/18/272444505_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_b6f203ab64e6816616f52b054f1c08ed.jpg
ТБИЛИСИ, 7 дек - Sputnik. Гражданин Грузии был задержан пограничной полицией Польши по обвинению в оказании помощи в незаконном пересечении границы гражданам Сирии, сообщают польские СМИ.По данным СМИ, сотрудники пограничной полиции в селе Хохолув рядом с границей со Словакией остановили подозрительный автобус.Всех нелегалов власти Польши планируют депортировать, а вот в отношении гражданина Грузии возбуждено уголовное дело.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
польша
сирия
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/18/272444505_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_4e21e5d8b4f2359094781eee8f0df7a3.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
польша, сирия, тбилиси, происшествия, новости, грузия
польша, сирия, тбилиси, происшествия, новости, грузия
Гражданин Грузии пытался незаконно провезти сирийских беженцев в Польшу
22:33 07.12.2022 (обновлено: 22:35 07.12.2022)
В автобусе оказались 23 беженца из Сирии, у большинства из которых не было документов
ТБИЛИСИ, 7 дек - Sputnik. Гражданин Грузии был задержан пограничной полицией Польши по обвинению в оказании помощи в незаконном пересечении границы гражданам Сирии, сообщают польские СМИ.
По данным СМИ, сотрудники пограничной полиции в селе Хохолув рядом с границей со Словакией остановили подозрительный автобус.
СМИ сообщают, что водитель, который оказался гражданином Грузии, сначала притормозил, а после ускорился и протаранил машину полиции. В автобусе оказались 23 беженца из Сирии, у большинства из которых не было документов.
Всех нелегалов власти Польши планируют депортировать, а вот в отношении гражданина Грузии возбуждено уголовное дело.