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Грузия представлена на кинофестивале на Красном море в Саудовской Аравии

Грузия представлена на кинофестивале на Красном море в Саудовской Аравии

Когуашвили вместе с коллегами выявит победителя главной конкурсной программы фестиваля 07.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 7 дек – Sputnik. Известный грузинский кинорежиссер и сценарист Леван Когуашвили стал членом жюри Международного кинофестиваля на Красном море, который проходит в эти дни в Саудовской Аравии.Когуашвили вместе с коллегами из состава жюри под председательством американского кинорежиссера, сценариста и продюсера, обладателя трех премий "Оскар" Уильяма Оливера Стоуна выявит победителя главной конкурсной программы фестиваля.Леван Когуашвили — выпускник Тбилисского театрального института имени Ш. Руставели. По совету режиссера Эльдара Шенгелая поехал учиться во ВГИК в мастерскую Марлена Хуциева. Сначала был вольнослушателем, однако потом за успехи был зачислен на курс официально. После окончания ВГИКа, вернулся в Тбилиси, где некоторое время снимал рекламные ролики и телевизионные программы, а вскоре и первые короткометражные и документальные фильмы. В 2002 году окончил аспирантуру киношколы в Нью-Йорке, где поставил несколько короткометражных картин, темой которых стали судьбы соотечественников, вынужденных приспосабливаться к жизни в чужой стране. Когуашвили - автор фильмов "Маленький театр в Вашингтоне", "Долг", "Женщины из Грузии", "Дни улиц (Прогульщики)", "Слепые свидания", "Гогита. Новая жизнь" и "Брайтон, 4".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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