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Гулиев: какие возможности откроет РФ, Казахстану и Узбекистану "тройственный союз"?
Гулиев: какие возможности откроет РФ, Казахстану и Узбекистану "тройственный союз"?
Предложенный Россией "тройственный газовый союз" России, Казахстана и Узбекистана в раной степени выгоден всем трем сторонам, при этом в будущем не исключено... 07.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-07T09:39+0400
2022-12-07T09:39+0400
2022-12-07T09:39+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Игбал Гулиев. Кто еще может вступить в энергетический союз с Россией? Какие преимущества получат участники союза от такого сотрудничества? Какие энергетические рынки сейчас наиболее перспективны для России? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, газ, видео
мультимедиа, видео, газ, видео
Гулиев: какие возможности откроет РФ, Казахстану и Узбекистану "тройственный союз"?
Предложенный Россией "тройственный газовый союз" России, Казахстана и Узбекистана в раной степени выгоден всем трем сторонам, при этом в будущем не исключено расширение союза
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Игбал Гулиев.
Кто еще может вступить в энергетический союз с Россией? Какие преимущества получат участники союза от такого сотрудничества? Какие энергетические рынки сейчас наиболее перспективны для России?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.