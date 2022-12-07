https://sputnik-georgia.ru/20221207/guliev-kakie-vozmozhnosti-otkroet-rf-kazakhstanu-i-uzbekistanu-troystvennyy-soyuz-272782926.html

Гулиев: какие возможности откроет РФ, Казахстану и Узбекистану "тройственный союз"?

Гулиев: какие возможности откроет РФ, Казахстану и Узбекистану "тройственный союз"?

Предложенный Россией "тройственный газовый союз" России, Казахстана и Узбекистана в раной степени выгоден всем трем сторонам, при этом в будущем не исключено... 07.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-07T09:39+0400

2022-12-07T09:39+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Игбал Гулиев. Кто еще может вступить в энергетический союз с Россией? Какие преимущества получат участники союза от такого сотрудничества? Какие энергетические рынки сейчас наиболее перспективны для России? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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