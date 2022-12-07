https://sputnik-georgia.ru/20221207/kogda-ne-pomogayut-antibiotiki--v-gruzii-vozrodili-fagoterapiyu-264577799.html

Когда не помогают антибиотики – в Грузии возродили фаготерапию

Когда не помогают антибиотики – в Грузии возродили фаготерапию

Информация о том, откуда берутся бактериофаги, может шокировать простого обывателя 07.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-07T13:10+0400

2022-12-07T13:10+0400

2022-12-12T16:29+0400

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За лечением бактериофагами (фагами) в Грузию приезжают со всего мира. К фаготерапии обращаются в основном, когда перестают действовать антибиотики. Считается, что в отличие от антибиотиков, которые становятся неэффективными, бактериофаги способны воздействовать на резистентные бактерии и уничтожают их. Бактериофаги – это микроорганизмы, которые целенаправленно могут уничтожать определенные бактерии, то есть их действие крайне специфично в отличие от антибиотиков, которые имеют генерализованное действие и могут убивать т. н. "хорошие бактерии".Использование фагов для лечения болезней – фаговая терапия – была хорошо известна еще в начале прошлого века, однако с появлением антибиотиков фаги начали терять актуальность. После появления новых видов бактерий и увеличения резистентности к антибиотикам из-за их частого использования, вновь вспомнили о фагах.О том, как медицина прошлого становится медициной будущего, Sputnik Грузия рассказали врачи и ученые тбилисского Института бактериофага, микробиологии и вирусологии имени Георгия Элиава.В последние годы увеличилось количество желающих лечиться фагами. Однако врачи не так часто прибегают к этому методу из-за отсутствия должной информации.По ее словам, исходя из того, что резистентность бактерий к антибиотикам растет, миру не остается ничего другого, как вернуться к старому и апробированному методу фаготерапии.В тбилисский Институт бактериофага обращаются пациенты из более 80 стран. Ежегодно врачи лечат несколько сотен иностранцев и несколько тысяч местных пациентов.Как известно, в Западной Европе такое лечение применяется исключительно в единичных случаях с согласия пациента и его родных.Больше всего пациентов за фагами в Грузию приезжает из Голландии, Франции и Германии. Жители этих стран узнали о фагах благодаря нескольким сюжетам, которые были показаны по местным каналам.Это, по его словам, позволит снизить использование антибиотиков и бороться с проблемой резистентности.Особенность фагов заключается а том, что попадая в очаг инфекции, они, в отличие от антибиотиков, размножаются, а после уничтожения инфекции их концентрация быстро снижается. Фаги, в отличие от антибиотиков, не нарушают микрофлору организма человека. У фагов нет побочных эффектов, поэтому их можно использовать и в качестве профилактики.Еще одна особенность – конкретные фаги могут убить конкретные бактерии. Фаг эффективен, когда бактерия является чувствительной к нему, что определяется лабораторно.В мире огромное количество бактерий, поэтому готовых фагов для всех нет. На исследование и изготовление фагов от бактерий, которые не так часто встречаются, уходит несколько месяцев.Почти сенсацияВ январе в журнале Nature Communications вышла статья, в которой говорилось о лечении пострадавшей после теракта в брюссельском аэропорту в 2016 году. В результате ранения в организм попала тяжелая инфекция, которую не удавалось вылечить годы. Антибиотики перестали помогать, врачам не оставалось ничего, как использовать фаготерапию.В то время бельгийские врачи уже сотрудничали с тбилисским Институтом бактериофага. По словам доктора биологических наук Нины Чанишвили, бельгийские врачи, которые работают с фагами, стараются добиться широкого распространения этого метода лечения в Европе, но пока это не удается.Благодаря фагам спасли американца, который подхватил инфекцию во время поездки в Египет. Все началось с простой диареи, но состояние начало ухудшаться и дошло до того, что мужчина впал в кому. У него обнаружили бактерию, которую никак не удавалось убить.В результате его супруга, микробиолог по профессии, решила прибегнуть к фаготерапии."Они применили этот метод и мужчина пришел в себя. Когда он очнулся и спросил, что произошло, жена ответила, что произошли две вещи: первое – его спас вирус из канализации, и второе – на выборах победил Трамп. Вот такая история", – поделилась Чанишвили.Стволовые клетки для лечения COVID-19? Медицина будущего и опыт Грузии>>При этом она добавила, что не стоит опасаться того, откуда берутся фаги."Фаги извлекали и извлекают из сточных вод. Никто не должен бояться этого потому, что там, где бактерия, там и бактериофаг. Это вирус бактерии, паразит бактерии, он не может размножаться без бактерии. Он в тысячу раз меньше, чем сама бактерия, и у него есть генетическая информация, которая хранится либо в ДНК, либо в РНК. Этот генетический код покрыт белком, вот и вся структура фага", – отметила Чанишвили.Первый в ГрузииФаги в основном применяются орально в виде жидкости или таблеток, или локально в виде примочек, подкожных уколов, внутривенно. В Грузии в 1970-х годах фаготерапию впервые применили внутривенно для лечения человека, страдающего сепсисом. Пациентом был молодой выпускник медуниверситета, которому диагностировали стафилококковый сепсис. Врачи перепробовали самые разные антибиотики, ни один из них не дал результатов. Тогда он и согласился на эксперимент.Переливание бактериофагами сделали в Сепсисном центре. Все проходило при участи самого директора Центра, профессора Вахтанга Бочоришвили и замдиректора Института бактериофага Теймураза Чанишвили."Его (пациента – ред.) отец вспоминал, что стоял рядом с ним и видел, как он постепенно оживал", – рассказала Нина Чанишвили.Она лично встречалась с тем пациентом, который детально обо всем ей рассказал.Он построил карьеру хирурга и жил долго.Интравенное использование фагов – уникальный метод, который был разработан именно в Грузии. Целебные воды ГангаИстория бактериофагов берет начало с XIX века, когда британский бактериолог Эрнест Хэнбери Ханкин начал изучать антибактериальное действие вод индийских рек Ганга и Джумны.Ханкина удивило, что во время вспышки холеры люди омывались в водах реки Ганг вместо того, чтобы избегать ее. Они считали, что воды Ганга очистят их и спасут от этой заразы.Взяв образцы воды в реке в начале города и в конце, Ханкин обнаружил, что бактерий было меньше в начале, где массово омывались люди, хотя он ждал обратного. И он начал искать объяснение этому.Плазма от коронавируса и грузинские особенности – интервью с главой инфекционной больницы>>"Ханкин отфильтровал воду, то есть убрал бактерии, а после накапал на эти бактерии фильтрат и бактерии исчезли. После этого Ханкин обработал фильтрат термически, то есть поднял температуру почти до 100 градусов и вновь накапал на бактерии, но в этом случае бактерии не исчезли и остались невредимыми. Это указывало на то, что в воде был какой-то фактор, который убивал бактерии, и обладал чувствительностью к высокой температуре", – рассказала Чанишвили.Тогда это стало называться феноменом Ханкина.В 1915 году английский английский бактериолог и вирусолог Фредерик Туорт увидел на бактериальном наросте какие-то прозрачные пятна. Продолжить исследования ему не удалось из-за отсутствия финансирования. И только спустя два года французский ученый Феликс Д'Эрелль сделал еще одно открытие и дал ему название – бактериофаг, что на греческом языке означает "поедающий бактерии".Именно он провел первые эксперименты на людях. Фильтратами он начал лечить солдат военного отряда близ Парижа, где произошла вспышка дизентерии.Фаги и ГрузияТем не менее, научная элита не воспринимала Д'Эрелля всерьез. Его утверждения о существовании чего-то невидимого, что убивает бактерии, казались странными.Правдивость опытов была доказана после того, как в 1919 году в Париж отправился грузинский ученый Георгий Элиава. В Институте Пастера он должен был изучать бактериологию, иммунологию и технологию изготовления вакцин. Потенциальное донорство, или Как стать героем после смерти>>Когда Элиава услышал об открытии Д'Эрелля, он вспомнил, что когда-то видел саморазрушение вибриона (бактерия в виде слегка изогнутой палочки – ред.) холеры. Повторив опыт французского ученого, Элиава убедился в правдивости заключения. Тогда и началось сотрудничество ученых.В 1934 году Д'Эрелль приехал в Грузию, где проработал почти полтора года. Благодаря усилиям Элиава и Д'Эрелля в Тбилиси и открылся Институт бактериофага.В 1937 году Элиава был арестован и вместе с женой расстрелян как "враг народа". Д'Эрелль умер в Париже в 1949 году.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, общество, новости, франция, здравоохранение, аналитика