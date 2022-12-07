https://sputnik-georgia.ru/20221207/kto-stanet-sleduyuschim-predsedatelem-tsik-gruzii-parlament-rassmatrivaet-kandidatov-272806331.html

Кто станет следующим председателем ЦИК Грузии? Парламент рассматривает кандидатов

Кто станет следующим председателем ЦИК Грузии? Парламент рассматривает кандидатов

В правящей партии недовольны выбором президента, так как среди представленных кандидатов нет действующего председателя ЦИК 07.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-07T17:42+0400

2022-12-07T17:42+0400

2022-12-07T17:52+0400

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ТБИЛИСИ, 7 дек - Sputnik. Юридический комитет парламента Грузии выслушал кандидатов на пост председателя Центральной избирательной комиссии и представит вопрос на рассмотрение парламента.Президент Грузии Саломе Зурабишвили в августе представила двух кандидатов на пост главы ЦИК - автора учебников по юриспруденции Тамар Алпаидзе и руководителя группы мониторинга обучения ЦИК Грузии Реваза Эгадзе.Между тем в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" изначально были недовольны выбором президента, так как среди представленных кандидатов не оказалось действующего председателя Центризбиркома Георгия Каландаришвили.Спикер парламента Шалва Папуашвили не исключил, что парламентское большинство может вообще не поддержать представленных Зурабишвили кандидатов.Между тем, избрание нового главы ЦИК Грузии особенно актуально в преддверии парламентских выборов осенью 2024 года, так как сами выборы должны пройти по новой системе и в новом формате.Согласно законодательству, глава ЦИК Грузии и члены комиссии избираются 2/3 голосов депутатов сроком на пять лет. В противном случае проходит повторное голосование, и тогда для принятия решения парламенту достаточно простого большинства, то есть 76 голосов. В таком случае срок полномочий составляет лишь полгода.На сегодняшний день ни у одной из парламентских партий нет необходимого числа голосов для избрания председателя ЦИК на пять лет единолично.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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