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"Мы не будем этого делать" - премьер Грузии о военной помощи Украине
"Мы не будем этого делать" - премьер Грузии о военной помощи Украине
При этом, премьер отметил, что власти Грузии оказывают и продолжат оказывать Украине гуманитарную помощь 07.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-07T18:25+0400
2022-12-07T18:25+0400
2022-12-07T18:39+0400
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ТБИЛИСИ, 7 дек – Sputnik. Грузия не будет оказывать военную помощь Украине – это наша четкая позиция, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.Ранее временный поверенный по делам Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил, что, несмотря на многочисленные просьбы, Украина не получала ответа от правительства Грузии по поводу поставки оружия, боеприпасов, а также техники, как военного, так и двойного и другого назначения.При этом, премьер отметил, что власти Грузии оказывают и продолжат оказывать Украине гуманитарную помощь.Как заявил ранее глава Минобороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе, Грузия не предоставила Украине оружие, так как не хочет нового конфликта на своей территории.Кроме того, грузинские власти отказались вводить санкции против России, обосновав это тем, что от этого пострадает лишь сама Грузия. Между тем Грузия соблюдает международные санкции и оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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ираклий гарибашвили, политика, грузия, новости, джуаншер бурчуладзе, тбилиси, украина
"Мы не будем этого делать" - премьер Грузии о военной помощи Украине
18:25 07.12.2022 (обновлено: 18:39 07.12.2022)
При этом, премьер отметил, что власти Грузии оказывают и продолжат оказывать Украине гуманитарную помощь
ТБИЛИСИ, 7 дек – Sputnik. Грузия не будет оказывать военную помощь Украине – это наша четкая позиция, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.
Ранее временный поверенный по делам Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил, что, несмотря на многочисленные просьбы, Украина не получала ответа от правительства Грузии по поводу поставки оружия, боеприпасов, а также техники, как военного, так и двойного и другого назначения.
"Что касается военной помощи, мы об этом ясно, понятно и четко заявили, что не будем этого делать. Мы, как государство, никогда не включимся в эту войну, в этот конфликт. Это наша четкая позиция. Что касается остального, вы должны знать одно: я, как премьер-министр, наша команда, правящая команда ответственны перед нашим народом", - заявил Гарибашвили.
При этом, премьер отметил, что власти Грузии оказывают и продолжат оказывать Украине гуманитарную помощь.
Как заявил ранее глава Минобороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе, Грузия не предоставила Украине оружие, так как не хочет нового конфликта на своей территории.
Кроме того, грузинские власти отказались вводить санкции против России, обосновав это тем, что от этого пострадает лишь сама Грузия. Между тем Грузия соблюдает международные санкции и оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку.