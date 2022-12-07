https://sputnik-georgia.ru/20221207/panikhida-po-pogibshim-vo-vremya-voyny-v-abkhazii-proshla-v-khrame-sameba-272808730.html

Панихида по погибшим во время войны в Абхазии прошла в храме Самеба

Панихида по погибшим во время войны в Абхазии прошла в храме Самеба

Все 11 тел были эксгумированы и идентифицированы при содействии Международного комитета Красного Креста 07.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 7 дек - Sputnik. Гражданская панихида по 11 погибшим, считавшимся до сих пор пропавшими без вести во время войны в Абхазии, состоялась в Кафедральном соборе Святой Троицы Самеба в Тбилиси.Все 11 тел были эксгумированы и идентифицированы при содействии Международного комитета Красного Креста. Восемь погибших - это военные, и трое - гражданские лица.По решению семей, трое военных будут похоронены на братском кладбище в Дигоми, а остальные - на родовых кладбищах.По данным Красного Креста, эксгумация тел была произведена в 2017-2019 годах на территории Абхазии в рамках координационного механизма, созданного под эгидой МККК.В процессе, который носит гуманитарный характер, были задействованы представители абхазской и грузинской сторон.Всего без вести пропавшими во время вооруженных конфликтов 1990-х и 2008 года числились 2 343 человека. С 2010 года грузинской стороне для перезахоронения было передано более 600 тел погибших.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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