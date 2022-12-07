https://sputnik-georgia.ru/20221207/predstaviteli-google-i-tesla-vystupyat-v-tbilisi---startoval-tekhnologicheskiy-sammit-touch22-272790721.html

Представители Google и Tesla выступят в Тбилиси – стартовал технологический саммит Touch22

Представители Google и Tesla выступят в Тбилиси – стартовал технологический саммит Touch22

Одна из главных тем Touch22 – наблюдение над Tesla AI 07.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-07T12:36+0400

2022-12-07T12:36+0400

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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Технологический саммит Touch22 стартовал в Тбилиси при поддержке мэрии города, сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.В течение двух дней в грузинской столице пройдут семинары, дискуссии, рабочие встречи, а также развлекательные вечера.В самой масштабной техконференции кавказского региона принимают участие спикеры из таких ведущих компаний, как Google, Revolut, Nike, Tesla, Siemens, Porsche, Bolt, Techcrunch, Media.Monks, Publicis Italy/LePub, Dalton Maag, Smashing Media и многие другие.Главные темы Touch22: Конференция проходит при поддержке министерства образования и науки Грузии мэрии Тбилиси, Агентства инновации и технологии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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