https://sputnik-georgia.ru/20221207/predstaviteli-google-i-tesla-vystupyat-v-tbilisi---startoval-tekhnologicheskiy-sammit-touch22-272790721.html
Представители Google и Tesla выступят в Тбилиси – стартовал технологический саммит Touch22
Представители Google и Tesla выступят в Тбилиси – стартовал технологический саммит Touch22
Одна из главных тем Touch22 – наблюдение над Tesla AI 07.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-07T12:36+0400
2022-12-07T12:36+0400
2022-12-07T12:53+0400
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тбилиси
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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Технологический саммит Touch22 стартовал в Тбилиси при поддержке мэрии города, сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.В течение двух дней в грузинской столице пройдут семинары, дискуссии, рабочие встречи, а также развлекательные вечера.В самой масштабной техконференции кавказского региона принимают участие спикеры из таких ведущих компаний, как Google, Revolut, Nike, Tesla, Siemens, Porsche, Bolt, Techcrunch, Media.Monks, Publicis Italy/LePub, Dalton Maag, Smashing Media и многие другие.Главные темы Touch22: Конференция проходит при поддержке министерства образования и науки Грузии мэрии Тбилиси, Агентства инновации и технологии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Представители Google и Tesla выступят в Тбилиси – стартовал технологический саммит Touch22
12:36 07.12.2022 (обновлено: 12:53 07.12.2022)
Одна из главных тем Touch22 – наблюдение над Tesla AI
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Технологический саммит Touch22 стартовал в Тбилиси при поддержке мэрии города, сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.
В течение двух дней в грузинской столице пройдут семинары, дискуссии, рабочие встречи, а также развлекательные вечера.
В самой масштабной техконференции кавказского региона принимают участие спикеры из таких ведущих компаний, как Google, Revolut, Nike, Tesla, Siemens, Porsche, Bolt, Techcrunch, Media.Monks, Publicis Italy/LePub, Dalton Maag, Smashing Media и многие другие.
искусство перевоплощения коллективных данных в креативную драму
фокус на деструкции – как сохранить этот фокус в мире, полном хаоса?
цифровой архив, как культурное наследие
сила коллективной памяти.
Конференция проходит при поддержке министерства образования и науки Грузии мэрии Тбилиси, Агентства инновации и технологии.