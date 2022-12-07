https://sputnik-georgia.ru/20221207/rosaviatsiya-prodlila-rezhim-ogranicheniya-poletov-na-yug-rf-272786896.html
Росавиация продлила режим ограничения полетов на юг РФ
Росавиация продлила режим ограничения полетов на юг РФ
Остальные российские аэропорты работают в штатном режиме 07.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-07T11:17+0400
2022-12-07T11:17+0400
2022-12-07T11:17+0400
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ТБИЛИСИ, 7 дек – Sputnik. Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 15 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует в целях безопасности с начала спецоперации на Украине с 24 февраля.Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.Остальные российские аэропорты работают в штатном режиме.Авиакомпаниям рекомендовано максимально удобно перестроить перевозку пассажиров, задействовав аэропорты Сочи, Минеральных Вод, Волгограда, Ставрополя и Москвы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, новости, украина, росавиация, обострение ситуации вокруг украины 2022
россия, новости, украина, росавиация, обострение ситуации вокруг украины 2022
Росавиация продлила режим ограничения полетов на юг РФ
Остальные российские аэропорты работают в штатном режиме
ТБИЛИСИ, 7 дек – Sputnik.
Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 15 декабря, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Росавиацию.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует в целях безопасности с начала спецоперации на Украине с 24 февраля.
Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
Остальные российские аэропорты работают в штатном режиме.
Авиакомпаниям рекомендовано максимально удобно перестроить перевозку пассажиров, задействовав аэропорты Сочи, Минеральных Вод, Волгограда, Ставрополя и Москвы.