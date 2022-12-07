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Time назвал протестующих иранских женщин героинями года
Time назвал протестующих иранских женщин героинями года
Между тем власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестующих 07.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-07T23:03+0400
2022-12-07T23:03+0400
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ТБИЛИСИ, 7 дек - Sputnik. Американский журнал Time назвал героинями 2022 года женщин в Иране, которые вышли на акции протеста после гибели молодой иранки Махсы Амини, пишет РИА Новости.С сердины сентября в Иране проходят массовые беспорядки и протесты в связи с гибелью Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Жители страны обвинили властей в смерти Махсы. Иранки стали массово публиковать в соцсетях видеозаписи, на которых обрезали себе волосы и сжигали хиджаб.За почти три месяца месяца протесты приобрели радикально-экстремистский характер. Основными районами, где продолжились волнения, стали провинции Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Между тем власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестующих, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также призывают иранское население к осуществлению революционных мероприятий и свержению власти в стране.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, в мире, общество, иран, тегеран
новости, в мире, общество, иран, тегеран
Time назвал протестующих иранских женщин героинями года
Между тем власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестующих
ТБИЛИСИ, 7 дек - Sputnik.
Американский журнал Time назвал героинями 2022 года женщин в Иране, которые вышли на акции протеста после гибели молодой иранки Махсы Амини, пишет РИА Новости
.
По словам авторов журнала, женщины начали отстаивать свои права и выступать против существующего строя еще задолго до сообщений о смерти Амини. "Сейчас региональные и более широкие отголоски бунта иранских девушек уже не могут быть более колоссальными", - посчитали журналисты.
С сердины сентября в Иране проходят массовые беспорядки и протесты в связи с гибелью Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Жители страны обвинили властей в смерти Махсы. Иранки стали массово публиковать в соцсетях видеозаписи, на которых обрезали себе волосы и сжигали хиджаб.
За почти три месяца месяца протесты приобрели радикально-экстремистский характер. Основными районами, где продолжились волнения, стали провинции Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан.
Между тем власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестующих, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также призывают иранское население к осуществлению революционных мероприятий и свержению власти в стране.