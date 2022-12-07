https://sputnik-georgia.ru/20221207/ubiystvo-na-vostoke-gruzii-obvinyaemogo-otpravili-za-reshetku-272798443.html

Убийство на востоке Грузии: обвиняемого отправили за решетку

Убийство на востоке Грузии: обвиняемого отправили за решетку

На суде подтвердилось, обвиняемый намеренно сбил свою жертву на автомобиле 07.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 7 дек – Sputnik. Телавский районный суд признал виновным обвиняемого в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельства и приговорил к 11 годам и шести месяцам лишения свободы, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Грузии.На суде подтвердилось, что 9 марта 2022 года в селе Карденахи района Гурджаани (регион Кахети) у обвиняемого вместе с сопровождающими его лицами произошел конфликт с пострадавшим. После чего обвиняемый с целью умышленного убийства сбил его на автомобиле. При этом он подверг опасности жизнь и здоровье находящегося поблизости другого человека.От полученных тяжелых травм пострадавший скончался в больнице.Прокуратура предъявила обвинения по статье "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, заведомо создающим опасность для жизни и здоровья других лиц".Телавский районный суд полностью разделил представленные прокуратурой доказательства и признал обвиняемого виновным в умышленном убийстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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