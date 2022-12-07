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В Германии пресекли попытку госпереворота – задержаны 25 человек
В Германии пресекли попытку госпереворота – задержаны 25 человек
Арестованы 25 фигурантов дела, из которых 22 входили в террористическую организацию 07.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-07T13:41+0400
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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Немецкая полиция в среду утром провела масштабную операцию против правых экстремистов, которые планировали штурмовать бундестаг и устроить госпереворот, сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную прокуратуру.Силовики провели обыски в одиннадцати федеральных землях. Арестованы 25 фигурантов дела, из которых 22 входили в террористическую организацию, а еще трое были ее сторонниками.Отмечается, что организация основана не позднее конца ноября 2021 года. Заговорщики собирались свергнуть "существующий в Германии государственный строй и заменить его собственной формой государства, основные черты которой уже разработаны".Среди задержанных – россиянка Виталия Б. Как подчеркивается в пресс-релизе, сейчас нет оснований считать, что российские официальные лица поддерживали заговорщиков.С кем именно заговорщики пытались наладить связь, не указано.Уточняется, что они собирались в случае успеха сформировать временное военное правительство. Этот орган, в свою очередь, должен был провести в России переговоры о новом государственном порядке в Германии с державами, победившими во Второй мировой войне.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, новости, происшествия, германия
в мире, новости, происшествия, германия
В Германии пресекли попытку госпереворота – задержаны 25 человек
13:41 07.12.2022 (обновлено: 13:49 07.12.2022)
Арестованы 25 фигурантов дела, из которых 22 входили в террористическую организацию
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik.
Немецкая полиция в среду утром провела масштабную операцию против правых экстремистов, которые планировали штурмовать бундестаг и устроить госпереворот, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Федеральную прокуратуру.
Силовики провели обыски в одиннадцати федеральных землях. Арестованы 25 фигурантов дела, из которых 22 входили в террористическую организацию, а еще трое были ее сторонниками.
Отмечается, что организация основана не позднее конца ноября 2021 года. Заговорщики собирались свергнуть "существующий в Германии государственный строй и заменить его собственной формой государства, основные черты которой уже разработаны".
"Согласно проведенным расследованиям, есть также подозрение, что отдельные члены группировки вели конкретную подготовку к насильственному вторжению в бундестаг Германии с помощью небольшой вооруженной группы. Детали еще предстоит выяснить", – говорится в сообщении ведомства.
Среди задержанных – россиянка Виталия Б. Как подчеркивается в пресс-релизе, сейчас нет оснований считать, что российские официальные лица поддерживали заговорщиков.
С кем именно заговорщики пытались наладить связь, не указано.
Уточняется, что они собирались в случае успеха сформировать временное военное правительство. Этот орган, в свою очередь, должен был провести в России переговоры о новом государственном порядке в Германии с державами, победившими во Второй мировой войне.