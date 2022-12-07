https://sputnik-georgia.ru/20221207/vse-poluchat-dolzhnyy-otvet---premer-zaveril-chto-v-gruzii-ne-budet-besporyadkov-272809105.html

"Все получат должный ответ" - премьер заверил, что в Грузии не будет беспорядков

"Все получат должный ответ" - премьер заверил, что в Грузии не будет беспорядков

Мы не позволим этой "партии войны" устроить в нашей стране беспорядок, заявил глава правительства 07.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-07T19:26+0400

2022-12-07T19:26+0400

2022-12-07T19:27+0400

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леван бежашвили

тбилиси

тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 7 дек – Sputnik. Власти Грузии никому не позволят устроить в стране беспорядок – пусть ни у кого не будет иллюзий по этому поводу, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.Ранее один из лидеров крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Леван Бежашвили заявил, что они готовы перейти к радикальным действиям, если не будет принято объективное решение в связи с отсрочкой наказания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.По словам премьера, они использовали "последнюю карту", когда привезли Саакашвили и "позволили ему совершить эту глупость"."Мы увидели, как все это закончилось - полным фиаско. Пусть ни у кого не будет иллюзий. Этой партии войны, этим лузерам, мы не позволим устроить беспорядок в нашей стране", - сказал премьер.Как отметил глава грузинского правительства, стране нужен мир, стабильность, двухзначный экономический рост, больше рабочих мест, благополучие, развитие. "Это должно быть нашей главной задачей", - отметил Гарибашвили.Защитники интересов экс-президента 1 декабря обратились с ходатайством в суд о пересмотре срока отбывания приговора по состоянию здоровья Саакашвили. Заседание по этому вопросу назначено на 9 декабря.По законодательству Грузии, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Более того, он приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, михаил саакашвили, леван бежашвили, тбилиси, тбилисский городской суд