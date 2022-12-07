https://sputnik-georgia.ru/20221207/vse-poluchat-dolzhnyy-otvet---premer-zaveril-chto-v-gruzii-ne-budet-besporyadkov-272809105.html
"Все получат должный ответ" - премьер заверил, что в Грузии не будет беспорядков
"Все получат должный ответ" - премьер заверил, что в Грузии не будет беспорядков
Мы не позволим этой "партии войны" устроить в нашей стране беспорядок, заявил глава правительства 07.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-07T19:26+0400
2022-12-07T19:26+0400
2022-12-07T19:27+0400
политика
грузия
новости
ираклий гарибашвили
михаил саакашвили
леван бежашвили
тбилиси
тбилисский городской суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/1f/271791003_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_61de290e4bf7c2d02a462ca2a523aa18.jpg
ТБИЛИСИ, 7 дек – Sputnik. Власти Грузии никому не позволят устроить в стране беспорядок – пусть ни у кого не будет иллюзий по этому поводу, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.Ранее один из лидеров крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Леван Бежашвили заявил, что они готовы перейти к радикальным действиям, если не будет принято объективное решение в связи с отсрочкой наказания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.По словам премьера, они использовали "последнюю карту", когда привезли Саакашвили и "позволили ему совершить эту глупость"."Мы увидели, как все это закончилось - полным фиаско. Пусть ни у кого не будет иллюзий. Этой партии войны, этим лузерам, мы не позволим устроить беспорядок в нашей стране", - сказал премьер.Как отметил глава грузинского правительства, стране нужен мир, стабильность, двухзначный экономический рост, больше рабочих мест, благополучие, развитие. "Это должно быть нашей главной задачей", - отметил Гарибашвили.Защитники интересов экс-президента 1 декабря обратились с ходатайством в суд о пересмотре срока отбывания приговора по состоянию здоровья Саакашвили. Заседание по этому вопросу назначено на 9 декабря.По законодательству Грузии, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Более того, он приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/1f/271791003_0:0:888:666_1920x0_80_0_0_2824ea2690ecb78b799da0b1a0345f9e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, михаил саакашвили, леван бежашвили, тбилиси, тбилисский городской суд
политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, михаил саакашвили, леван бежашвили, тбилиси, тбилисский городской суд
"Все получат должный ответ" - премьер заверил, что в Грузии не будет беспорядков
19:26 07.12.2022 (обновлено: 19:27 07.12.2022)
Мы не позволим этой "партии войны" устроить в нашей стране беспорядок, заявил глава правительства
ТБИЛИСИ, 7 дек – Sputnik. Власти Грузии никому не позволят устроить в стране беспорядок – пусть ни у кого не будет иллюзий по этому поводу, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Ранее один из лидеров крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Леван Бежашвили заявил, что они готовы перейти к радикальным действиям, если не будет принято объективное решение в связи с отсрочкой наказания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
"Партия войны, эта деградировавшая партия, сформированная из лидеров предателей, находится в очень тяжелом положении. Я еще раз хочу это зафиксировать. Неинтересно, что они скажут. Никому в Грузии не удастся устроить никакой беспорядок. Потому что все получат должный ответ", - подчеркнул Гарибашвили.
По словам премьера, они использовали "последнюю карту", когда привезли Саакашвили и "позволили ему совершить эту глупость".
"Мы увидели, как все это закончилось - полным фиаско. Пусть ни у кого не будет иллюзий. Этой партии войны, этим лузерам, мы не позволим устроить беспорядок в нашей стране", - сказал премьер.
Как отметил глава грузинского правительства, стране нужен мир, стабильность, двухзначный экономический рост, больше рабочих мест, благополучие, развитие. "Это должно быть нашей главной задачей", - отметил Гарибашвили.
Защитники интересов экс-президента 1 декабря обратились с ходатайством в суд о пересмотре срока отбывания приговора по состоянию здоровья Саакашвили. Заседание по этому вопросу назначено на 9 декабря.
По законодательству Грузии, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.
Более того, он приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.