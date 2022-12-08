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Американскую баскетболистку обменяли на россиянина Бута
Американскую баскетболистку обменяли на россиянина Бута
Обмен известными заключенными состоялся в четверг в аэропорту Абу-Даби 08.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-08T18:01+0400
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ТБИЛИСИ, 8 дек – Sputnik. Состоялся обмен российского гражданина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которые находились в местах заключения в США и РФ, сообщил российский МИД.Обмен заключенными прошел в четверг 8 декабря в Аэропорту Абу-Даби.Там также отмечается, что в результате удалось договориться с американской стороной по организации обмена.В 2012 году Бут был приговорен в США к 25 годам тюрьмы якобы за торговлю оружием и "поддержку терроризма".Бриттни Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево за контрабанду наркотиков 17 февраля 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, новости, россия, сша, политика
в мире, новости, россия, сша, политика
Американскую баскетболистку обменяли на россиянина Бута
Обмен известными заключенными состоялся в четверг в аэропорту Абу-Даби
ТБИЛИСИ, 8 дек – Sputnik. Состоялся обмен российского гражданина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которые находились в местах заключения в США и РФ, сообщил российский МИД.
Обмен заключенными прошел в четверг 8 декабря в Аэропорту Абу-Даби.
"В течение длительного времени Российская Федерация вела переговорный процесс с США по освобождению Виктора Бута. Вашингтон категорически отказывался от диалога по включению россиянина в схему обмена. Тем не менее, Российская Федерация продолжала активную работу по вызволению нашего соотечественника", – говорится в сообщении.
Там также отмечается, что в результате удалось договориться с американской стороной по организации обмена.
В 2012 году Бут был приговорен в США к 25 годам тюрьмы якобы за торговлю оружием и "поддержку терроризма".
Бриттни Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево за контрабанду наркотиков 17 февраля 2022 года.