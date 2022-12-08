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ЕС пустил Хорватию в Шенген, Болгарию и Румынию - нет

ЕС пустил Хорватию в Шенген, Болгарию и Румынию - нет

Шенгенское пространство расширяется впервые за более чем десять лет, решение согласовал Совет ЕС на уровне министров внутренних дел 08.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-08T20:16+0400

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ТБИЛИСИ, 8 дек – Sputnik. Совет Евросоюза на уровне министров внутренних дел согласовал присоединение Хорватии к Шенгенскому пространству, это произойдет с 1 января 2023 года.В то же время, заявки Румынии и Болгарии на вступление в Шенгенскую зону отклонены.Европейская комиссия разочарована решением Совета Евросоюза на уровне глав МВД не включать Болгарию и Румынию в Шенгенское пространство, несмотря на настойчивые призывы Еврокомиссии, Европарламента и ряда стран ЕС,Она подчеркнула, что, по мнению Еврокомиссии, Болгария и Румыния давно заслуживают вхождения в Шенгенское пространство.В настоящее время в Шенгенское пространство входят 26 стран: 22 государства Евросоюза, а также Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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