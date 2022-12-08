https://sputnik-georgia.ru/20221208/es-pustil-khorvatiyu-v-shengen-bolgariyu-i-rumyniyu---net-272841047.html
ЕС пустил Хорватию в Шенген, Болгарию и Румынию - нет
ЕС пустил Хорватию в Шенген, Болгарию и Румынию - нет
Шенгенское пространство расширяется впервые за более чем десять лет, решение согласовал Совет ЕС на уровне министров внутренних дел 08.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-08T20:16+0400
2022-12-08T20:16+0400
2022-12-08T20:16+0400
в мире
новости
политика
шенгенская зона
еврокомиссия
болгария
румыния
хорватия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24218/41/242184128_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_416159dcfc732f01575ce7011ef4ac86.jpg
ТБИЛИСИ, 8 дек – Sputnik. Совет Евросоюза на уровне министров внутренних дел согласовал присоединение Хорватии к Шенгенскому пространству, это произойдет с 1 января 2023 года.В то же время, заявки Румынии и Болгарии на вступление в Шенгенскую зону отклонены.Европейская комиссия разочарована решением Совета Евросоюза на уровне глав МВД не включать Болгарию и Румынию в Шенгенское пространство, несмотря на настойчивые призывы Еврокомиссии, Европарламента и ряда стран ЕС,Она подчеркнула, что, по мнению Еврокомиссии, Болгария и Румыния давно заслуживают вхождения в Шенгенское пространство.В настоящее время в Шенгенское пространство входят 26 стран: 22 государства Евросоюза, а также Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
болгария
румыния
хорватия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24218/41/242184128_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a270c05399edd7fbfdaf7ad74e6452d4.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, политика, шенгенская зона, еврокомиссия, болгария, румыния, хорватия
в мире, новости, политика, шенгенская зона, еврокомиссия, болгария, румыния, хорватия
ЕС пустил Хорватию в Шенген, Болгарию и Румынию - нет
Шенгенское пространство расширяется впервые за более чем десять лет, решение согласовал Совет ЕС на уровне министров внутренних дел
ТБИЛИСИ, 8 дек – Sputnik. Совет Евросоюза на уровне министров внутренних дел согласовал присоединение Хорватии к Шенгенскому пространству, это произойдет с 1 января 2023 года.
"Благодаря чешскому председательству, Шенгенское пространство расширяется впервые за более чем десять лет. Министры утвердили членство Хорватии с 1 января 2023 года", - сообщило чешское представительство в Twitter.
В то же время, заявки Румынии и Болгарии на вступление в Шенгенскую зону отклонены.
Европейская комиссия разочарована решением Совета Евросоюза на уровне глав МВД не включать Болгарию и Румынию в Шенгенское пространство, несмотря на настойчивые призывы Еврокомиссии, Европарламента и ряда стран ЕС,
"Я разочарована этим решением. Но Еврокомиссия должна сохранять оптимизм, мы продолжим усилия, это будет нашим приоритетом. Надеемся добиться вступления этих стран до окончания нашего мандата", - сказала еврокомиссар по внутренним делам Йоханссон.
Она подчеркнула, что, по мнению Еврокомиссии, Болгария и Румыния давно заслуживают вхождения в Шенгенское пространство.
В настоящее время в Шенгенское пространство входят 26 стран: 22 государства Евросоюза, а также Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн.