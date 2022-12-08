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Граждан Грузии задержали в Польше в ходе международной операции
Граждан Грузии задержали в Польше в ходе международной операции
По данным Европола, за перевозку одного мигранта преступники требовали от 3 до 15 тысяч евро 08.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-08T23:33+0400
2022-12-08T23:33+0400
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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Правоохранительные органы Польши, Эстонии, Германии, Литвы и Латвии в результате совместной операции задержали более 20 членов преступной группы, незаконно перевозивших мигрантов из Беларуси на территорию Евросоюза.Всего задержаны 23 человека - восемь польских граждан, девять граждан Украины, два гражданина Туниса, два гражданина Грузии, а также гражданин Ирака и гражданин Беларуси.По данным Европола, за перевозку одного гражданина преступники требовали от 3 до 15 тысяч евро. Общий денежный поток оценивается в 16 миллионов евро.Европол сообщает, что с января всего за попытку нелегального ввоза мигрантов в Евросоюз был арестован 61 человек. По версии следствия, преступные группы, среди которых были в основном граждане Сирии и Турции, осуществляли перевозку граждан из Ирака на территорию Евросоюза по различным незаконным коридорам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, грузия, происшествия, польша, европол, мигранты
новости, грузия, происшествия, польша, европол, мигранты
Граждан Грузии задержали в Польше в ходе международной операции
23:33 08.12.2022 (обновлено: 23:49 08.12.2022)
По данным Европола, за перевозку одного мигранта преступники требовали от 3 до 15 тысяч евро
ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Правоохранительные органы Польши, Эстонии, Германии, Литвы и Латвии в результате совместной операции задержали более 20 членов преступной группы, незаконно перевозивших мигрантов из Беларуси на территорию Евросоюза.
"Польские, эстонские, немецкие, литовские и латвийские службы в рамках совместной операции ликвидировали преступную группу, которая занималась организацией незаконного пересечения государственной границы из Беларуси в страны Евросоюза", - говорится в сообщении Пограничной стражи Польши.
Всего задержаны 23 человека - восемь польских граждан, девять граждан Украины, два гражданина Туниса, два гражданина Грузии, а также гражданин Ирака и гражданин Беларуси.
По данным Европола, за перевозку одного гражданина преступники требовали от 3 до 15 тысяч евро. Общий денежный поток оценивается в 16 миллионов евро.
Европол сообщает, что с января всего за попытку нелегального ввоза мигрантов в Евросоюз был арестован 61 человек. По версии следствия, преступные группы, среди которых были в основном граждане Сирии и Турции, осуществляли перевозку граждан из Ирака на территорию Евросоюза по различным незаконным коридорам.