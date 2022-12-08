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Грузия на "Детском Евровидении - 2022": Мариам прошла первую репетицию – ФОТО

Грузия на "Детском Евровидении - 2022": Мариам прошла первую репетицию – ФОТО

На юбилейном конкурсе песни, который пройдет в Ереване, Мариам выступит под восьмым номером 08.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Мариам Бигвава, представительница Грузии на "Детском Евровидении - 2022", прошла первую репетицию на международном песенном конкурсе и уже получила восторженные отклики.На двадцатом юбилейном конкурсе песни, который пройдет в Ереване 11 декабря, Мариам выступит под восьмым номером.Напомним, уже пятый год подряд для участия в детском конкурсе песни "Евровидение" грузинского представителя отбирают через вокальный проект Первого канала Общественного вещателя Грузии "Ранина". В этом году победительницей шоу стала именно Мариам Бигвава.Грузия участвует в детском Евровидении с 2007 года. Участники из Грузии трижды (в 2008, 2011 и 2016 годах) становились победителями "Детского Евровидения". В 2021 году на конкурсе "Детское Евровидение" Грузию представил Нико Каджая, который занял четвертое место, набрав в сумме 163 балла.Конкурс песни "Детское Евровидение - 2022" пройдет в столице Армении после победы Малены с песней Qami Qami на конкурсе 2021 года, проходившем в Париже (Франция). Этот конкурс станет вторым по счету, который проводится в Армении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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