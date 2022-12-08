https://sputnik-georgia.ru/20221208/gruziya-ne-mozhet-poyti-na-etot-risk---mdinaradze-o-voennoy-pomoschi-ukraine-272821157.html

"Грузия не может пойти на этот риск" – Мдинарадзе о военной помощи Украине

"Грузия не может пойти на этот риск" – Мдинарадзе о военной помощи Украине

Сегодня Грузия является страной номер один после Украины, которая находится под риском, заявил депутат 08.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-08T12:12+0400

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ТБИЛИСИ, 8 дек – Sputnik. Грузия не может рисковать, оказав Украине военную помощь, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", депутат парламента Мамука Мдинарадзе.Ранее временный поверенный по делам Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил, что, несмотря на многочисленные просьбы, Украина не получала ответа от правительства Грузии по поводу поставки оружия, боеприпасов, а также техники как военного, так и двойного и другого назначения.По словам Мдинарадзе, сегодня Грузия является страной номер один после Украины, которая находится под риском.По его словам, лидеры гораздо более сильных стран, чем Грузия, по всем параметрам – США, Великобритании воздерживаются от отправки добровольцев конкретными четкими заявлениями."Речь идет о тех странах, которые оказывают Украине военную помощь. Эти страны отмежевываются от отправки добровольцев. Только грузинская радикальная оппозиция является той, которая поощряет добровольцев", – отметил Мдинарадзе.По словам Мдинарадзе, существует еще "одна огромная проблема, которую оппозиции никто не объясняет" – согласно грузинскому законодательству, если человек зачисляется в ряды армии другой страны, то он автоматически теряет гражданство Грузии.С марта в боях на стороне Украины погибли 33 грузина, из них шестеро погибли на днях.Представители "Единого национального движения" и их соратники резко критикуют власти за отказ вводить санкции против России и обвиняют власти Грузии в том, что они "пророссийская сила". Власти подверглись критике и за отказ обеспечить организованную отправку добровольцев на Украину. Причиной отказа власти назвали то, что это было бы расценено как вовлечение страны в конфликт.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, политика, новости, мамука мдинарадзе, украина, сша, великобритания, обострение ситуации вокруг украины 2022