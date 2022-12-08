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"Грузия не может пойти на этот риск" – Мдинарадзе о военной помощи Украине
"Грузия не может пойти на этот риск" – Мдинарадзе о военной помощи Украине
Сегодня Грузия является страной номер один после Украины, которая находится под риском, заявил депутат 08.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-08T12:12+0400
2022-12-08T12:12+0400
2022-12-08T12:25+0400
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ТБИЛИСИ, 8 дек – Sputnik. Грузия не может рисковать, оказав Украине военную помощь, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", депутат парламента Мамука Мдинарадзе.Ранее временный поверенный по делам Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил, что, несмотря на многочисленные просьбы, Украина не получала ответа от правительства Грузии по поводу поставки оружия, боеприпасов, а также техники как военного, так и двойного и другого назначения.По словам Мдинарадзе, сегодня Грузия является страной номер один после Украины, которая находится под риском.По его словам, лидеры гораздо более сильных стран, чем Грузия, по всем параметрам – США, Великобритании воздерживаются от отправки добровольцев конкретными четкими заявлениями."Речь идет о тех странах, которые оказывают Украине военную помощь. Эти страны отмежевываются от отправки добровольцев. Только грузинская радикальная оппозиция является той, которая поощряет добровольцев", – отметил Мдинарадзе.По словам Мдинарадзе, существует еще "одна огромная проблема, которую оппозиции никто не объясняет" – согласно грузинскому законодательству, если человек зачисляется в ряды армии другой страны, то он автоматически теряет гражданство Грузии.С марта в боях на стороне Украины погибли 33 грузина, из них шестеро погибли на днях.Представители "Единого национального движения" и их соратники резко критикуют власти за отказ вводить санкции против России и обвиняют власти Грузии в том, что они "пророссийская сила". Власти подверглись критике и за отказ обеспечить организованную отправку добровольцев на Украину. Причиной отказа власти назвали то, что это было бы расценено как вовлечение страны в конфликт.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, политика, новости, мамука мдинарадзе, украина, сша, великобритания, обострение ситуации вокруг украины 2022
грузия, политика, новости, мамука мдинарадзе, украина, сша, великобритания, обострение ситуации вокруг украины 2022
"Грузия не может пойти на этот риск" – Мдинарадзе о военной помощи Украине
12:12 08.12.2022 (обновлено: 12:25 08.12.2022)
Сегодня Грузия является страной номер один после Украины, которая находится под риском, заявил депутат
ТБИЛИСИ, 8 дек – Sputnik. Грузия не может рисковать, оказав Украине военную помощь, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", депутат парламента Мамука Мдинарадзе.
Ранее временный поверенный по делам Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил, что, несмотря на многочисленные просьбы, Украина не получала ответа от правительства Грузии по поводу поставки оружия, боеприпасов, а также техники как военного, так и двойного и другого назначения.
По словам Мдинарадзе, сегодня Грузия является страной номер один после Украины, которая находится под риском.
"Как только Грузия предпримет такой шаг, это будет означать, что она зафиксируется стороной военного вооруженного конфликта, что в сто раз увеличивает риск, и Грузии будет очень сложно перенести риск войны… Грузия не может пойти на этот риск", – сказал Мдинарадзе эфире телеканала "Рустави 2".
По его словам, лидеры гораздо более сильных стран, чем Грузия, по всем параметрам – США, Великобритании воздерживаются от отправки добровольцев конкретными четкими заявлениями.
"Речь идет о тех странах, которые оказывают Украине военную помощь. Эти страны отмежевываются от отправки добровольцев. Только грузинская радикальная оппозиция является той, которая поощряет добровольцев", – отметил Мдинарадзе.
По словам Мдинарадзе, существует еще "одна огромная проблема, которую оппозиции никто не объясняет" – согласно грузинскому законодательству, если человек зачисляется в ряды армии другой страны, то он автоматически теряет гражданство Грузии.
С марта в боях на стороне Украины погибли 33 грузина, из них шестеро погибли на днях.
Представители "Единого национального движения" и их соратники резко критикуют власти за отказ вводить санкции против России и обвиняют власти Грузии в том, что они "пророссийская сила". Власти подверглись критике и за отказ обеспечить организованную отправку добровольцев на Украину. Причиной отказа власти назвали то, что это было бы расценено как вовлечение страны в конфликт.