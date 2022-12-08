https://sputnik-georgia.ru/20221208/kak-artemovsk-utratil-strategicheskoe-znachenie-dlya-vsu-272811288.html

Как Артемовск утратил стратегическое значение для ВСУ

Как Артемовск утратил стратегическое значение для ВСУ

Группировка российских войск сохраняет стратегическое доминирование и безусловное огневое превосходство в зоне СВО 08.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-08T09:36+0400

2022-12-08T09:36+0400

2022-12-08T09:36+0400

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Раскаленная 150-километровая дуга от Соледара и Артемовска до Марьинки и Угледара остается главным инструментом утилизации личного состава ВСУ и "железного потока" натовской помощи киевскому режиму. Украинский проект США движется к позорному завершению.В районах Артемовска, Авдеевки, Марьинки и на Угледарском направлении российские подразделения активно штурмуют позиции украинских войск. Донбасс становится братской могилой для тысяч солдат ВСУ, иностранных "легионеров" и переодетых в украинскую форму натовских военнослужащих. Под ударами российской артиллерии и штурмовых отрядов сразу несколько подразделений ВСУ сегодня вышли из города Марьинка, примыкающего к восточной окраине Донецка. Зима в зоне СВО обещает быть горячей.Ожесточенные бои в пригородах Артемовска превратились для войск киевского режима в "бахмутскую мясорубку", в которой под ударами артиллерии и тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" ежедневно гибнут сотни украинских солдат. Президент Владимир Зеленский на прошлой неделе утверждал, что в битве за Бахмут (Артемовск) решается судьба страны, и требовал от главкома ВСУ Валерия Залужного стоять здесь "до последнего". Однако с понедельника, 5 декабря, Киев начал готовить украинскую общественность к сдаче Артемовска, и уже считает город "не имеющим стратегического значения". В колоссальных потерях здесь ВСУ обвиняют военных специалистов Британии и США. Первые якобы неправильно подготовили украинские подразделения (по программе борьбы с повстанцами). Вторые прислали на помощь контингент ЧВК "Моцарт", который взял боевое управление на себя, и отправил украинцев под огневой вал российской артиллерии.Между тем, судьбу "бахмутской цитадели" готовится разделить Славянско-Краматорский укрепрайон ВСУ, расположенный в 30 км западнее Артемовска. Натовские аналитики прогнозируют рассечение группировки ВСУ в Донбассе на две части, рост потерь и дальнейшее отступление боевиков киевского режима.Точка невозвратаТолько за минувшие сутки на Донецком, Красно-Лиманском, Купянском направлениях уничтожены более 340 военнослужащих ВСУ, 10 самоходных артиллерийских установок и боевых бронемашин. В цехах криворожского металлургического комбината "демилитаризованы" шесть пусковых установок РСЗО MLRS, а также более 70-ти снарядов РСЗО HIMARS. Ударом по пункту восстановления техники ВСУ в районе населенного пункта Малотарановка ДНР уничтожена боевая машина системы залпового огня HIMARS и 48 реактивных снарядов к ней.Российские войска высокоточными ударами на всю глубину оперативного тыла ВСУ успешно поражают объекты энергетики, связи, логистики двойного назначения. Силы киевского режима испытывают нехватку резервов, горючего, боеприпасов и боевой техники. Даже с учетом продолжения поставок вооружения киевскому режиму странами НАТО, объективно украинские войска утратили боевую устойчивость и достигли точки невозврата к активным наступательным действиям. За время российской специальной военной операции уничтожены более 520 самолетов и вертолетов, 2 638 беспилотников, 392 мобильных ЗРК, 7 020 танков и других бронемашин, 913 боевых РСЗО, 3 664 артиллерийских орудия ВСУ.По данным газеты The Washington Post, подразделения ВСУ на переднем крае морально раздавлены постоянными артиллерийскими обстрелами, "отсутствием тепла и кофе". Издание Newsweek дополняет, что энергетическая инфраструктура Украины может полностью выйти из строя к концу 2022 года, и тогда отключения электричества будут длиться неделями, города "станут практически непригодными для жизни в течение следующих четырех месяцев". На этом фоне украинский президент Владимир Зеленский намерен максимально обострить ситуацию в зоне СВО, и втянуть НАТО в открытый военный конфликт с Россией.У большинства европейцев – другие планы. Германия, Италия и Франция и ряд других стран "притормаживают" с поставками оружия, заметно дистанцируются от заведомо проигравшего киевского режима, чтобы избежать вероятного "суицида Европы". Французская газета Le Figaro опубликовала призывы отменить антироссийские санкции, прекратить поставки оружия Киеву, поскольку Зеленский не Украину защищает, а желает, "жертвуя своим народом, стать инструментом разрушения России". Заметим, что на крайний случай такого агрессивного безрассудства соседей по планете, Москва располагает самым мощным в мире ядерным арсеналом, не стесняется своей силы, и намерена всеми средствами отстаивать принципы равной и неделимой безопасности – до гарантированного уровня национальной безопасности.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoМнение автора может не совпадать с позицией редакции

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россия, аналитика, в мире, сергей шойгу, владимир зеленский, донбасс, сша, киев, нато, колумнисты