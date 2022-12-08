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Как справиться с вирусом? Советы Минздрава
Как справиться с вирусом? Советы Минздрава
Представитель Минздрава рассказала, как действовать во время заболевания вирусом или гриппом 08.12.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 8 дек – Sputnik. Минздрав Грузии рекомендует обращаться к врачу, если респираторные симптомы не проходят в течение пяти дней, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.Из-за сезонных вирусов и гриппа клиники страны переполнены пациентами. Для превенции распространения заболевания медики призывают при возникновении симптомов максимально изолироваться или же выходить на улицу в защитной маске.Также она подчеркнула, что при невысокой температуре не рекомендуется заниматься самолечением и принимать различные противовоспалительные препараты. "В такое время мы можем обратиться к врачу и даже получить консультацию по телефону. Семейные врачи готовы приехать к пациенту на дом", – отметила Габуния.Что касается больных с хроническими заболеваниями, то, по словам замминистра, в этот период им следует уделять больше внимания здоровью."Также в целом для всех важны профилактические меры. Например, соблюдение дистанции, ношение масок. Если ребенок плохо себя чувствует и у него минимальные симптомы вируса без температуры, лучше не отпускать его в школу или в детский сад", – посоветовала Габуния.По прогнозам специалистов, максимальное количество инфицированных будет именно к Новому году. В стране в основном распространены риновирусы, аденовирусы, так называемый гонконгский штамм, то есть грипп типа H3N2 и подтип коронавируса. При этом, по словам врачей, вирус гриппа сейчас протекает гораздо сложнее, чем "омикрон".Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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советы врачей, минздрав, грузия, общество, новости, грипп, грипп атакует грузию, минздрав грузии
советы врачей, минздрав, грузия, общество, новости, грипп, грипп атакует грузию, минздрав грузии

Как справиться с вирусом? Советы Минздрава

10:02 08.12.2022
© Pixabay / MojpeПростуда
Простуда - Sputnik Грузия, 1920, 08.12.2022
© Pixabay / Mojpe
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Представитель Минздрава рассказала, как действовать во время заболевания вирусом или гриппом
ТБИЛИСИ, 8 дек – Sputnik. Минздрав Грузии рекомендует обращаться к врачу, если респираторные симптомы не проходят в течение пяти дней, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.
Из-за сезонных вирусов и гриппа клиники страны переполнены пациентами. Для превенции распространения заболевания медики призывают при возникновении симптомов максимально изолироваться или же выходить на улицу в защитной маске.

"Как правило, для этих вирусов характерны респираторные симптомы и высокая температура, которая держится 4-5 дней. Это распространенные случаи и лечение должно проводиться дома под наблюдением врача. Если мы имеем дело с какими-то осложнениями, например, высокая температура держится в течение 7 дней, на это надо обратить внимание", – сказала Габуния.

Также она подчеркнула, что при невысокой температуре не рекомендуется заниматься самолечением и принимать различные противовоспалительные препараты.
"В такое время мы можем обратиться к врачу и даже получить консультацию по телефону. Семейные врачи готовы приехать к пациенту на дом", – отметила Габуния.
© Ministry of Refugees, Labor, Health and Social Affairs of GeorgiaЗаместитель министра здравоохранения Тамар Габуния
Заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния - Sputnik Грузия, 1920, 07.12.2022
Заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния
© Ministry of Refugees, Labor, Health and Social Affairs of Georgia
Что касается больных с хроническими заболеваниями, то, по словам замминистра, в этот период им следует уделять больше внимания здоровью.
"Также в целом для всех важны профилактические меры. Например, соблюдение дистанции, ношение масок. Если ребенок плохо себя чувствует и у него минимальные симптомы вируса без температуры, лучше не отпускать его в школу или в детский сад", – посоветовала Габуния.
По прогнозам специалистов, максимальное количество инфицированных будет именно к Новому году. В стране в основном распространены риновирусы, аденовирусы, так называемый гонконгский штамм, то есть грипп типа H3N2 и подтип коронавируса.
При этом, по словам врачей, вирус гриппа сейчас протекает гораздо сложнее, чем "омикрон".
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