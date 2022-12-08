https://sputnik-georgia.ru/20221208/kakaya-pogoda-ozhidaetsya-v-gruzii-prognoz-sinoptikov-272834304.html

Какая погода ожидается в Грузии? Прогноз синоптиков

Какая погода ожидается в Грузии? Прогноз синоптиков

Метеорологи поделились прогнозом погоды в Грузии на ближайшие дни 08.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-08T16:37+0400

2022-12-08T16:37+0400

2022-12-08T16:37+0400

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национальное агентство окружающей среды

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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Теплая, в основном, погода без осадков ожидается в Западной Грузии до 13 декабря, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.Температура воздуха прогреется до +15, +20 градусов тепла, однако в некоторых местах ожидается сильный ветер восточного направления.В Восточной Грузии также не ожидаются осадки, однако погода обещает быть сравнительно холодной, облачной и туманной. Температура воздуха составит -1, +1 градус.В Тбилиси прогнозируют погоду без осадков. Температура воздуха в ночное время составит -1, +1 градус, а днем поднимется до +7, +9 градусов тепла.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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погода, грузия, новости, западная грузия, восточная грузия, тбилиси, национальное агентство окружающей среды