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https://sputnik-georgia.ru/20221208/kakaya-pogoda-ozhidaetsya-v-gruzii-prognoz-sinoptikov-272834304.html
Какая погода ожидается в Грузии? Прогноз синоптиков
Какая погода ожидается в Грузии? Прогноз синоптиков
Метеорологи поделились прогнозом погоды в Грузии на ближайшие дни 08.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-08T16:37+0400
2022-12-08T16:37+0400
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тбилиси
национальное агентство окружающей среды
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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Теплая, в основном, погода без осадков ожидается в Западной Грузии до 13 декабря, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.Температура воздуха прогреется до +15, +20 градусов тепла, однако в некоторых местах ожидается сильный ветер восточного направления.В Восточной Грузии также не ожидаются осадки, однако погода обещает быть сравнительно холодной, облачной и туманной. Температура воздуха составит -1, +1 градус.В Тбилиси прогнозируют погоду без осадков. Температура воздуха в ночное время составит -1, +1 градус, а днем поднимется до +7, +9 градусов тепла.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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погода, грузия, новости, западная грузия, восточная грузия, тбилиси, национальное агентство окружающей среды
погода, грузия, новости, западная грузия, восточная грузия, тбилиси, национальное агентство окружающей среды

Какая погода ожидается в Грузии? Прогноз синоптиков

16:37 08.12.2022
© photo: Sputnik / StringerКарантинная весна в столице Грузии. Вид на Мейдан и район Калаубани в центре старого Тбилиси
Карантинная весна в столице Грузии. Вид на Мейдан и район Калаубани в центре старого Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 08.12.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Метеорологи поделились прогнозом погоды в Грузии на ближайшие дни
ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Теплая, в основном, погода без осадков ожидается в Западной Грузии до 13 декабря, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.
Температура воздуха прогреется до +15, +20 градусов тепла, однако в некоторых местах ожидается сильный ветер восточного направления.
© photo: Sputnik / StringerКарантинная весна в столице Грузии. Надпись Я люблю Тбилиси на Мейдане в центре старого города
Карантинная весна в столице Грузии. Надпись Я люблю Тбилиси на Мейдане в центре старого города - Sputnik Грузия, 1920, 08.12.2022
Карантинная весна в столице Грузии. Надпись Я люблю Тбилиси на Мейдане в центре старого города
© photo: Sputnik / Stringer
В Восточной Грузии также не ожидаются осадки, однако погода обещает быть сравнительно холодной, облачной и туманной. Температура воздуха составит -1, +1 градус.
В Тбилиси прогнозируют погоду без осадков. Температура воздуха в ночное время составит -1, +1 градус, а днем поднимется до +7, +9 градусов тепла.
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