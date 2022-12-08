https://sputnik-georgia.ru/20221208/kakim-budet-byudzhet-tbilisi-na-2023-god-272825188.html

Каким будет бюджет Тбилиси на 2023 год

Каким будет бюджет Тбилиси на 2023 год

Значительная сумма из бюджета следующего года будет направлена ​​на строительство, восстановление и развитие транспортной инфраструктуры, заверил мэр 08.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-08T13:31+0400

2022-12-08T13:31+0400

2022-12-08T13:37+0400

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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Первоначальный вариант бюджета Тбилиси на 2023 год уже направлен в городской совет (сакребуло) и его размер превышает 1,6 миллиарда лари, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.По словам градоначальника, к основной сумме бюджета добавится трансфер от Минфина и кредит от международных финансовых организаций. Всего на осуществление различных программ будет выделено более 1,7 миллиарда лари.По его словам, значительная сумма из бюджета следующего года – 530 миллионов лари будет направлена ​​на строительство, восстановление и развитие транспортной инфраструктуры. Также планируется реализация нескольких новых важных проектов.На строительство-эксплуатацию объектов инфраструктуры и укрепление-замену аварийных зданий будет выделено 243 миллиона лари, на улучшение экологической ситуации – 211 миллионов лари."Также важным направлением является здравоохранение и социальное направление, на которое выделено около 500 миллионов лари", – отметил мэр.Кроме того, в 2023 году мэрия планирует закупить 200 единиц 18-метровых автобусов, полностью отремонтировать проспект Церетели, мост Дидубе, улицу Университетская, моста Мира, а также улицы Сулхан-Саба, Ингороква и Цинамдзгвришвили.Также в следующем году будут отремонтированы парки Вазисубани, Цицишвили, Мухиани и Первой Республики. В районах Самгори и Исани будут обновлены рекреационные зоны, а в Самгори будет построен новый парк.По словам Каладзе, в бюджете на 2023 год в том числе предусмотрены ремонт нескольких пешеходных мостов, обустройство подземных переходов на Кахетинском шоссе и закупка техники для Службы очистки города "Тбилсервис групп".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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служба очистки, тбилсервис групп, тбилиси, каха каладзе, экономика, грузия, новости, мэрия тбилиси, бюджет тбилиси