https://sputnik-georgia.ru/20221208/kakim-budet-byudzhet-tbilisi-na-2023-god-272825188.html
Каким будет бюджет Тбилиси на 2023 год
Каким будет бюджет Тбилиси на 2023 год
Значительная сумма из бюджета следующего года будет направлена на строительство, восстановление и развитие транспортной инфраструктуры, заверил мэр 08.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-08T13:31+0400
2022-12-08T13:31+0400
2022-12-08T13:37+0400
служба очистки
тбилсервис групп
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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Первоначальный вариант бюджета Тбилиси на 2023 год уже направлен в городской совет (сакребуло) и его размер превышает 1,6 миллиарда лари, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.По словам градоначальника, к основной сумме бюджета добавится трансфер от Минфина и кредит от международных финансовых организаций. Всего на осуществление различных программ будет выделено более 1,7 миллиарда лари.По его словам, значительная сумма из бюджета следующего года – 530 миллионов лари будет направлена на строительство, восстановление и развитие транспортной инфраструктуры. Также планируется реализация нескольких новых важных проектов.На строительство-эксплуатацию объектов инфраструктуры и укрепление-замену аварийных зданий будет выделено 243 миллиона лари, на улучшение экологической ситуации – 211 миллионов лари."Также важным направлением является здравоохранение и социальное направление, на которое выделено около 500 миллионов лари", – отметил мэр.Кроме того, в 2023 году мэрия планирует закупить 200 единиц 18-метровых автобусов, полностью отремонтировать проспект Церетели, мост Дидубе, улицу Университетская, моста Мира, а также улицы Сулхан-Саба, Ингороква и Цинамдзгвришвили.Также в следующем году будут отремонтированы парки Вазисубани, Цицишвили, Мухиани и Первой Республики. В районах Самгори и Исани будут обновлены рекреационные зоны, а в Самгори будет построен новый парк.По словам Каладзе, в бюджете на 2023 год в том числе предусмотрены ремонт нескольких пешеходных мостов, обустройство подземных переходов на Кахетинском шоссе и закупка техники для Службы очистки города "Тбилсервис групп".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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служба очистки, тбилсервис групп, тбилиси, каха каладзе, экономика, грузия, новости, мэрия тбилиси, бюджет тбилиси
служба очистки, тбилсервис групп, тбилиси, каха каладзе, экономика, грузия, новости, мэрия тбилиси, бюджет тбилиси
Каким будет бюджет Тбилиси на 2023 год
13:31 08.12.2022 (обновлено: 13:37 08.12.2022)
Значительная сумма из бюджета следующего года будет направлена на строительство, восстановление и развитие транспортной инфраструктуры, заверил мэр
ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Первоначальный вариант бюджета Тбилиси на 2023 год уже направлен в городской совет (сакребуло) и его размер превышает 1,6 миллиарда лари, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
По словам градоначальника, к основной сумме бюджета добавится трансфер от Минфина и кредит от международных финансовых организаций. Всего на осуществление различных программ будет выделено более 1,7 миллиарда лари.
"Напомню, в 2022 году эта сумма составляла 1,56 миллиарда лари. Что касается трансфера, полученного от Минфина, то он составляет 440 миллионов лари, а кредит, полученный от международных финансовых организаций, – 136 миллионов лари. Всего бюджет на 2023 год составит 1,768 миллиарда лари", – сказал Каладзе на заседании городского правительства.
По его словам, значительная сумма из бюджета следующего года – 530 миллионов лари будет направлена на строительство, восстановление и развитие транспортной инфраструктуры. Также планируется реализация нескольких новых важных проектов.
На строительство-эксплуатацию объектов инфраструктуры и укрепление-замену аварийных зданий будет выделено 243 миллиона лари, на улучшение экологической ситуации – 211 миллионов лари.
"Также важным направлением является здравоохранение и социальное направление, на которое выделено около 500 миллионов лари", – отметил мэр.
Кроме того, в 2023 году мэрия планирует закупить 200 единиц 18-метровых автобусов, полностью отремонтировать проспект Церетели, мост Дидубе, улицу Университетская, моста Мира, а также улицы Сулхан-Саба, Ингороква и Цинамдзгвришвили.
Также в следующем году будут отремонтированы парки Вазисубани, Цицишвили, Мухиани и Первой Республики. В районах Самгори и Исани будут обновлены рекреационные зоны, а в Самгори будет построен новый парк.
По словам Каладзе, в бюджете на 2023 год в том числе предусмотрены ремонт нескольких пешеходных мостов, обустройство подземных переходов на Кахетинском шоссе и закупка техники для Службы очистки города "Тбилсервис групп".