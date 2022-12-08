https://sputnik-georgia.ru/20221208/kakogo-chisla-maslenitsa-i-pravoslavnaya-paskha-2023-daty-prazdnikov-272841504.html

Какого числа Масленица и православная Пасха 2023? Даты праздников

Какого числа Масленица и православная Пасха 2023? Даты праздников

Новый год еще не наступил, однако многих уже интересует вопрос, когда в 2023-м праздновать Масленицу и православную Пасху 08.12.2022, Sputnik Грузия

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Учитывая повышенный интерес читателей, Sputnik Грузия рассказывает, какого числа в 2023 году, по церковному календарю, будут праздновать православную Пасху и какого - Масленицу.Какого числа ПасхаПасха точной даты празднования не имеет — день Светлого Воскресения Христова, который ежегодно рассчитывают по специальному церковному календарю, приходится обычно на весну. Православные в 2023 году отпразднуют Пасху 16 апреля.Ученики Спасителя праздновали Пасху с самого момента Воскресения Христова. В первое время Пасху отмечали каждую неделю — в пятницу христиане постились и вспоминали страдания Спасителя на кресте, а в воскресенье — радовались Воскресению Христову. Особенно торжественно праздновали в период иудейской Пасхи, когда произошли распятие и Воскресение Христово.Иудеи праздновали ветхозаветную Пасху или Песах с XIII века до нашей эры как воспоминание об избавлении евреев от египетского рабства, то есть задолго до рождения Спасителя.Писание повествует, что ангел-губитель по повелению Господа прошел мимо еврейских домов, окропленных кровью жертвенного ягненка.Так Песах стал пророческим предзнаменованием Воскресения Христа, искупившего Своей смертью человечество от грехов и даровавшего прощение и вечную жизнь через воскресение. В 2023 году Песах начнут праздновать 5 апреля с заходом солнца.Пасху все христиане вначале праздновали по иудейскому календарю, который начинался 14 числа месяца нисан. Это первый месяц библейского и седьмой гражданского года в еврейском календаре - по григорианскому календарю он соответствует марту — апрелю.На другой день дату празднования христианской Пасхи перенесли со II века, по инициативе епископа Сикстуса, возглавлявшего Римскую церковь в 116 -126 годах.Позже, на Никейском Соборе в 325 году, приняли общее правило, согласно которому Пасху празднуют в первое воскресенье после весеннего полнолуния, но не раньше весеннего дня равноденствия (21 марта).Какого числа МасленицаМасленица - древний славянский праздник, который символизирует проводы зимы и радостное ожидание весны. Праздновать Масленицу начинают за неделю до Великого поста – праздник длится неделю и завершается Прощенным воскресеньем.Дата празднования Масленицы каждый год разная, так как привязана к православной Пасхе. В церковном календаре масленичная неделя называется Сырной, которая в 2023-м выпадает на 20-26 февраля, а с 27 февраля начнется Великий пост.Во время Сырной седмицы, которая готовит православных к Великому Посту, верующим, которые соблюдают пост, можно употреблять молочные продукты, но уже запрещаются мясные.С древних времен Масленица славится обильной и вкусной пищей, так как люди в преддверии длительного поста стараются полакомиться вкусными и разнообразными блюдами, ни в чем себе не отказывая. Главное блюдо праздника - блины, которые получаются на Масленицу особенно вкусными.Материал подготовлен на основе открытых источников

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