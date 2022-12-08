https://sputnik-georgia.ru/20221208/kvaratskheliya-sygral-pervyy-match-posle-travmy-272822081.html

Кварацхелия сыграл первый матч после травмы

Кварацхелия сыграл первый матч после травмы

На этот раз грузину не удалось забить гол и сделать результативную передачу 08.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Грузинский легионер итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия провел первый матч после травмы – неаполитанцы обыграли турецкий "Антальяспор" со счетом 3:2.Кварацхелия вышел на поле с первых минут. На этот раз ему не удалось забить гол и сделать результативную передачу, однако первый гол последовал после его атаки. Джакомо Распадори отобрал мяч у защитника и открыл счет.Распадори и стал героем матча, он поучаствовал в последующих двух голах. На 15 минуте Маттео Политано с подачи Распадори, увеличил разницу до двух мячей. Затем на 61 минуте Распадори увеличил преимущество "Наполи" до двух. В итоге матч завершился победой итальянцев – 3:2."Наполи" завершит сборы 18 декабря и проведет еще один контрольный матч – на этот раз команда сыграет с "Кристал Пэлас".В целом в нынешнем сезоне клуб Хвичи Кварацхелия позволил себе проиграть только один раз "Ливерпулю" в матче Лиги чемпионов. В национальном первенстве "Наполи" уверенно лидируют, имея в активе 41 очко за 15 проведенных туров.Полузащитник Хвича Кварацхелия получил травму во время матча Лиги чемпионов против "Ливерпуля" 2 ноября. Полузащитник пропустил три матча серии А против "Аталанты", "Эмполи" и "Удинезе", а также товарищеский матч между сборными Грузии и Марокко.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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