https://sputnik-georgia.ru/20221208/litovkin-obse-polnostyu-degradirovala-i-stala-slugoy-nato-272816129.html

Литовкин: ОБСЕ полностью деградировала и стала слугой НАТО

Литовкин: ОБСЕ полностью деградировала и стала слугой НАТО

США все последние годы использовали ОБСЕ как возможность обременить Россию обязательствами, при этом не выполняя их со своей стороны 08.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-08T09:24+0400

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Как ОБСЕ стала бесполезной и даже вредной для России организацией? На основе чего должна строится европейская архитектура безопасности? Что значат слова канцлера Германии Шольца, который призвал к диалогу с Россией? До каких пор Европа будет поставлять оружие Украине? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

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2022

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