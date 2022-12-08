https://sputnik-georgia.ru/20221208/litovkin-obse-polnostyu-degradirovala-i-stala-slugoy-nato-272816129.html
Литовкин: ОБСЕ полностью деградировала и стала слугой НАТО
Литовкин: ОБСЕ полностью деградировала и стала слугой НАТО
США все последние годы использовали ОБСЕ как возможность обременить Россию обязательствами, при этом не выполняя их со своей стороны 08.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-08T09:24+0400
2022-12-08T09:24+0400
2022-12-08T09:24+0400
мультимедиа
видео
обсе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/08/272815969_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d1cba07ca343fa2a271c303290be2aa9.jpg
Как ОБСЕ стала бесполезной и даже вредной для России организацией? На основе чего должна строится европейская архитектура безопасности? Что значат слова канцлера Германии Шольца, который призвал к диалогу с Россией? До каких пор Европа будет поставлять оружие Украине? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/08/272815969_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3472fdfefa9512433c9725108edee5f0.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, обсе, видео
мультимедиа, видео, обсе, видео
Литовкин: ОБСЕ полностью деградировала и стала слугой НАТО
США все последние годы использовали ОБСЕ как возможность обременить Россию обязательствами, при этом не выполняя их со своей стороны
Как ОБСЕ стала бесполезной и даже вредной для России организацией? На основе чего должна строится европейская архитектура безопасности?
Что значат слова канцлера Германии Шольца, который призвал к диалогу с Россией? До каких пор Европа будет поставлять оружие Украине?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.