https://sputnik-georgia.ru/20221208/master-klass-aktera-meraba-ninidze-proydet-v-tbilisi-272795234.html

Мастер-класс актера Мераба Нинидзе пройдет в Тбилиси

Мастер-класс актера Мераба Нинидзе пройдет в Тбилиси

Мастер-класс предназначен для актеров театра и кино, а также студентов факультетов актерского мастерства 08.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Мастер-класс известного актера Мераба Нинидзе пройдет 16 декабря в многофункциональном пространстве TBC concept, говорится в сообщении организаторов.Мастер-класс предназначен для актеров театра и кино, а также студентов факультетов актерского мастерства. Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться на сайте www.conceptevents.ge, после чего подтвердится присутствие на встрече. Количество мест ограничено.Зарубежная фильмография Мераба Нинидзе впечатляет. В 2020 году актер снялся в новом немецко-австралийском детективном сериале "Фрейд" киностудии Netflix. В 2018 году он сыграл в седьмом сезоне американского сериала "Родина" (Homeland), где исполнял роль российского шпиона Мирова. А в 2017 году работал и в англоязычном сериале BBC "МакМафия" в роли босса русской мафии.Нинидзе также можно увидеть в американском телесериале "Берлинская резидентура" и в фильме "Курьер" британского телережиссера Доминика Кука, где он сыграл вместе со всемирно известным актером, звездой сериала "Шерлок Холмс" Бенедиктом Камбербэтчем.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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