https://sputnik-georgia.ru/20221208/muzey-ili-chavchavadze-nominirovan-na-konkurs-evropeyskiy-muzey-goda-272833799.html

Музей Ильи Чавчавадзе номинирован на конкурс "Европейский музей года"

Музей Ильи Чавчавадзе номинирован на конкурс "Европейский музей года"

Этот музей Чавчавадзе открылся на улице Джавахишвили в Тбилиси в 1982 году 08.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-08T16:16+0400

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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Литературно-мемориальный музей Ильи Чавчавадзе стал официальным номинантом конкурса European Museums Forum, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.Премия "Европейский музей года" была учреждена тремя британскими основателями (Кеннетом Хадсоном, Ричардом Хоггартом и Джоном Леттсом) в 1977 году. Конкурс под эгидой Совета Европы направлен на признание передового опыта музейной сферы всей Европы и способствует развитию инновационных подходов в музейном пространстве.Музей Чавчавадзе открыли на улице Джавахишвили в центре Тбилиси в 1982 году. В свое время здание принадлежало сестре Ильи Чавчавадзе – Элизабет. Муж Элизабет – Александр Сагинашвили, построил его еще в 1880 году.Илья Чавчавадзе жил в этом доме в 1888-1901 годах вместе с женой Ольгой Гурамишвили. С этим домом связаны годы активной общественной, политической и творческой жизни Ильи. Здесь же функционировала редакция и типография газеты "Иверия", которую основал Чавчавадзе. В XIX веке дом был известен тем, что по четвергам здесь собиралось избранное общество и устраивались литературные вечера. Сейчас в комплекс музея входит башня, винные погреба, хлебный амбар, водная мельница и пекарня. Сегодня в Литературно-мемориальном музее Ильи Чавчавадзе хранятся различные материалы, связанные с жизнью и творчеством Ильи Чавчавадзе: мемориальные предметы, личные архивы, издания его произведений, а также литература, посвященная его творчеству и жизни. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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