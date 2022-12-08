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https://sputnik-georgia.ru/20221208/muzey-ili-chavchavadze-nominirovan-na-konkurs-evropeyskiy-muzey-goda-272833799.html
Музей Ильи Чавчавадзе номинирован на конкурс "Европейский музей года"
Музей Ильи Чавчавадзе номинирован на конкурс "Европейский музей года"
Этот музей Чавчавадзе открылся на улице Джавахишвили в Тбилиси в 1982 году 08.12.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Литературно-мемориальный музей Ильи Чавчавадзе стал официальным номинантом конкурса European Museums Forum, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.Премия "Европейский музей года" была учреждена тремя британскими основателями (Кеннетом Хадсоном, Ричардом Хоггартом и Джоном Леттсом) в 1977 году. Конкурс под эгидой Совета Европы направлен на признание передового опыта музейной сферы всей Европы и способствует развитию инновационных подходов в музейном пространстве.Музей Чавчавадзе открыли на улице Джавахишвили в центре Тбилиси в 1982 году. В свое время здание принадлежало сестре Ильи Чавчавадзе – Элизабет. Муж Элизабет – Александр Сагинашвили, построил его еще в 1880 году.Илья Чавчавадзе жил в этом доме в 1888-1901 годах вместе с женой Ольгой Гурамишвили. С этим домом связаны годы активной общественной, политической и творческой жизни Ильи. Здесь же функционировала редакция и типография газеты "Иверия", которую основал Чавчавадзе. В XIX веке дом был известен тем, что по четвергам здесь собиралось избранное общество и устраивались литературные вечера. Сейчас в комплекс музея входит башня, винные погреба, хлебный амбар, водная мельница и пекарня. Сегодня в Литературно-мемориальном музее Ильи Чавчавадзе хранятся различные материалы, связанные с жизнью и творчеством Ильи Чавчавадзе: мемориальные предметы, личные архивы, издания его произведений, а также литература, посвященная его творчеству и жизни. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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новости, грузия, культура, каха каладзе, илья чавчавадзе, тбилиси, европа, совет европы
новости, грузия, культура, каха каладзе, илья чавчавадзе, тбилиси, европа, совет европы

Музей Ильи Чавчавадзе номинирован на конкурс "Европейский музей года"

16:16 08.12.2022
© Courtesy of The Union of MuseumsЛитературно-мемориальный музей Ильи Чавчавадзе в Тбилиси
Литературно-мемориальный музей Ильи Чавчавадзе в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 08.12.2022
© Courtesy of The Union of Museums
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Этот музей Чавчавадзе открылся на улице Джавахишвили в Тбилиси в 1982 году
ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Литературно-мемориальный музей Ильи Чавчавадзе стал официальным номинантом конкурса European Museums Forum, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
© Courtesy of The Union of MuseumsЛитературно-мемориальный музей Ильи Чавчавадзе в Тбилиси
Литературно-мемориальный музей Ильи Чавчавадзе в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 08.12.2022
Литературно-мемориальный музей Ильи Чавчавадзе в Тбилиси
© Courtesy of The Union of Museums
Премия "Европейский музей года" была учреждена тремя британскими основателями (Кеннетом Хадсоном, Ричардом Хоггартом и Джоном Леттсом) в 1977 году.
Конкурс под эгидой Совета Европы направлен на признание передового опыта музейной сферы всей Европы и способствует развитию инновационных подходов в музейном пространстве.

"Хочу поблагодарить коллектив Объединения музеев и поздравить весь Тбилиси с тем, что у нас в столице официально признанный один из лучших музеев Европы", — сказал Каладзе на заседании городского правительства.

Музей Чавчавадзе открыли на улице Джавахишвили в центре Тбилиси в 1982 году. В свое время здание принадлежало сестре Ильи Чавчавадзе – Элизабет. Муж Элизабет – Александр Сагинашвили, построил его еще в 1880 году.
© Courtesy of The Union of MuseumsЛитературно-мемориальный музей Ильи Чавчавадзе в Тбилиси
Литературно-мемориальный музей Ильи Чавчавадзе в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 08.12.2022
Литературно-мемориальный музей Ильи Чавчавадзе в Тбилиси
© Courtesy of The Union of Museums
Илья Чавчавадзе жил в этом доме в 1888-1901 годах вместе с женой Ольгой Гурамишвили. С этим домом связаны годы активной общественной, политической и творческой жизни Ильи.
Здесь же функционировала редакция и типография газеты "Иверия", которую основал Чавчавадзе.
© Courtesy of The Union of MuseumsЛитературно-мемориальный музей Ильи Чавчавадзе в Тбилиси
Литературно-мемориальный музей Ильи Чавчавадзе в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 08.12.2022
Литературно-мемориальный музей Ильи Чавчавадзе в Тбилиси
© Courtesy of The Union of Museums
В XIX веке дом был известен тем, что по четвергам здесь собиралось избранное общество и устраивались литературные вечера. Сейчас в комплекс музея входит башня, винные погреба, хлебный амбар, водная мельница и пекарня.
© Courtesy of The Union of MuseumsЛитературно-мемориальный музей Ильи Чавчавадзе в Тбилиси
Литературно-мемориальный музей Ильи Чавчавадзе в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 08.12.2022
Литературно-мемориальный музей Ильи Чавчавадзе в Тбилиси
© Courtesy of The Union of Museums
Сегодня в Литературно-мемориальном музее Ильи Чавчавадзе хранятся различные материалы, связанные с жизнью и творчеством Ильи Чавчавадзе: мемориальные предметы, личные архивы, издания его произведений, а также литература, посвященная его творчеству и жизни.
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