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"Мы не позволим осуществиться злым умыслам" – Каладзе
"Мы не позволим осуществиться злым умыслам" – Каладзе
Очень жаль, что в предпраздничные дни в стране звучат отвратительные политические заявления, сказал Каладзе 08.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-08T14:14+0400
2022-12-08T14:19+0400
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ТБИЛИСИ, 8 дек – Sputnik. Власти Грузии никому не позволят осуществить свои темные, злые умыслы и испортить рождественские и новогодние праздники в Тбилиси, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.Ранее один из лидеров крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Леван Бежашвили заявил, что он и его соратники готовы даже к радикальным действиям, если суд не удовлетворит ходатайство об отсрочке наказания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.По его словам, сегодня перед регионом, как и всем миром, стоят серьезные вызовы. Но несмотря на это, как отметил Каладзе, все везде стараются дать людям возможность отметить рождественские и новогодние дни."Новогодние и Рождественские дни – это те праздники, которых особенно ждет каждый житель этой страны. Это важно для всех", – подчеркнул Каладзе.По словам мэра, главная новогодняя елка торжественно зажжется на проспекте Руставели 9 декабря в 20:00 по местному времени, после чего состоится концерт.Между тем, именно 9 декабря назначено судебное заседание, на котором будет рассмотрено ходатайство стороны защиты Саакашвили о пересмотре срока отбывания приговора по состоянию его здоровья."Хочу пригласить всех. Приходите и вместе загадаем желания, вместе загадаем мир, который в сегодняшней реальности является важнейшей проблемой и всем, всему миру мы хотим пожелать мира", – отметил Каладзе.В 2023 году новогодним слоганом Тбилиси будет "Город мира". Ранее мэр столицы Каха Каладзе заявил, что конкретные СМИ и политики попытались преподнести новогодний слоган так, чтобы "заработать очки перед украинцами". Каладзе назвал их действия спекуляцией и провокацией и подчеркнул, что в новогоднем слогане не было заложено никакого политического послания.Власти Грузии систематически обвиняют часть грузинской оппозиции в желании втянуть страну в войну. Между тем, к открытию второго фронта Грузию не раз призывали представители Украины, в том числе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, каха каладзе, михаил саакашвили, леван бежашвили, тбилиси, украина
грузия, новости, каха каладзе, михаил саакашвили, леван бежашвили, тбилиси, украина

"Мы не позволим осуществиться злым умыслам" – Каладзе

14:14 08.12.2022 (обновлено: 14:19 08.12.2022)
© Tbilisi City HallКаха Каладзе
Каха Каладзе - Sputnik Грузия, 1920, 08.12.2022
© Tbilisi City Hall
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Очень жаль, что в предпраздничные дни в стране звучат отвратительные политические заявления, сказал Каладзе
ТБИЛИСИ, 8 дек – Sputnik. Власти Грузии никому не позволят осуществить свои темные, злые умыслы и испортить рождественские и новогодние праздники в Тбилиси, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Ранее один из лидеров крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Леван Бежашвили заявил, что он и его соратники готовы даже к радикальным действиям, если суд не удовлетворит ходатайство об отсрочке наказания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

"Очень жаль, что в эти дни мы слышим отвратительные политические заявления, которые я сегодня здесь обсуждать не стану. Могу сказать одно – мы никому не позволим, чтобы в Грузии и в Тбилиси их темными, злыми намерениями исчезли новогодние и рождественские праздники", – сказал Каладзе.

По его словам, сегодня перед регионом, как и всем миром, стоят серьезные вызовы. Но несмотря на это, как отметил Каладзе, все везде стараются дать людям возможность отметить рождественские и новогодние дни.
"Новогодние и Рождественские дни – это те праздники, которых особенно ждет каждый житель этой страны. Это важно для всех", – подчеркнул Каладзе.
© photo: Sputnik / StringerКаха Каладзе Открытие памятника бегемоту Беги в парке Мзиури
Каха Каладзе Открытие памятника бегемоту Беги в парке Мзиури - Sputnik Грузия, 1920, 08.12.2022
Каха Каладзе Открытие памятника бегемоту Беги в парке Мзиури
© photo: Sputnik / Stringer
По словам мэра, главная новогодняя елка торжественно зажжется на проспекте Руставели 9 декабря в 20:00 по местному времени, после чего состоится концерт.
Между тем, именно 9 декабря назначено судебное заседание, на котором будет рассмотрено ходатайство стороны защиты Саакашвили о пересмотре срока отбывания приговора по состоянию его здоровья.
"Хочу пригласить всех. Приходите и вместе загадаем желания, вместе загадаем мир, который в сегодняшней реальности является важнейшей проблемой и всем, всему миру мы хотим пожелать мира", – отметил Каладзе.
В 2023 году новогодним слоганом Тбилиси будет "Город мира". Ранее мэр столицы Каха Каладзе заявил, что конкретные СМИ и политики попытались преподнести новогодний слоган так, чтобы "заработать очки перед украинцами". Каладзе назвал их действия спекуляцией и провокацией и подчеркнул, что в новогоднем слогане не было заложено никакого политического послания.
Власти Грузии систематически обвиняют часть грузинской оппозиции в желании втянуть страну в войну. Между тем, к открытию второго фронта Грузию не раз призывали представители Украины, в том числе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
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