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"Мы не позволим осуществиться злым умыслам" – Каладзе

"Мы не позволим осуществиться злым умыслам" – Каладзе

Очень жаль, что в предпраздничные дни в стране звучат отвратительные политические заявления, сказал Каладзе 08.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-08T14:14+0400

2022-12-08T14:14+0400

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ТБИЛИСИ, 8 дек – Sputnik. Власти Грузии никому не позволят осуществить свои темные, злые умыслы и испортить рождественские и новогодние праздники в Тбилиси, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.Ранее один из лидеров крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Леван Бежашвили заявил, что он и его соратники готовы даже к радикальным действиям, если суд не удовлетворит ходатайство об отсрочке наказания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.По его словам, сегодня перед регионом, как и всем миром, стоят серьезные вызовы. Но несмотря на это, как отметил Каладзе, все везде стараются дать людям возможность отметить рождественские и новогодние дни."Новогодние и Рождественские дни – это те праздники, которых особенно ждет каждый житель этой страны. Это важно для всех", – подчеркнул Каладзе.По словам мэра, главная новогодняя елка торжественно зажжется на проспекте Руставели 9 декабря в 20:00 по местному времени, после чего состоится концерт.Между тем, именно 9 декабря назначено судебное заседание, на котором будет рассмотрено ходатайство стороны защиты Саакашвили о пересмотре срока отбывания приговора по состоянию его здоровья."Хочу пригласить всех. Приходите и вместе загадаем желания, вместе загадаем мир, который в сегодняшней реальности является важнейшей проблемой и всем, всему миру мы хотим пожелать мира", – отметил Каладзе.В 2023 году новогодним слоганом Тбилиси будет "Город мира". Ранее мэр столицы Каха Каладзе заявил, что конкретные СМИ и политики попытались преподнести новогодний слоган так, чтобы "заработать очки перед украинцами". Каладзе назвал их действия спекуляцией и провокацией и подчеркнул, что в новогоднем слогане не было заложено никакого политического послания.Власти Грузии систематически обвиняют часть грузинской оппозиции в желании втянуть страну в войну. Между тем, к открытию второго фронта Грузию не раз призывали представители Украины, в том числе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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