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Новый таможенный пункт появится на грузино-азербайджанской границе

Новый таможенный пункт появится на грузино-азербайджанской границе

Специалисты Азиатского банка развития разрабатывают концепцию таможенного поста на границе 08.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Азиатский банк развития (АБР) поможет Грузии в строительстве нового таможенного поста на грузино-азербайджанской границе, сообщает Служба доходов Минфина Грузии.Вопрос строительства нового ТПП обсудили в ходе рабочей встречи замглавы Службы доходов Министерства финансов Владимира Хундадзе с международным экспертом АБР Радомиром Джуричем.В рамках встречи эксперт Азиатского банка развития, разрабатывающий концепцию указанного таможенного поста, представил участникам подготовленную презентацию об условиях обустройства и надлежащего функционирования объекта.Встреча состоялась с участием межведомственных рабочих групп (представителей департамента патрульной полиции МВД, пограничной полиции, Минэкономики, Агентство наземного транспорта, Департамента автомобильных дорог), руководителя Таможенного департамента Зураба Сичинава и главы департамента по международным связям Самсона Уридиа, а также представителей разных департаментов.Заместитель начальника Службы доходов поблагодарил участников за вовлеченность в процесс и выразил надежду, что этот важный проект будет успешно реализован в кратчайшие сроки.На сегодняшний день, для пересечения грузино-азербайджанской границы действуют шесть контрольно-пропускных пунктов, один из них железнодорожный.Азиатский банк развития поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из самых разносторонних партнеров. Общая сумма суверенных и несуверенных кредитов, выданных Грузии, составляет 3,9 миллиарда долларов. Содействие инклюзивному и устойчивому экономическому росту, сокращение бедности, расширение региональных связей и улучшение предоставления государственных услуг в Грузии являются приоритетами Банка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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