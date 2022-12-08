https://sputnik-georgia.ru/20221208/novyy-tamozhennyy-punkt-poyavitsya-na-gruzino-azerbaydzhanskoy-granitse-272843796.html
Новый таможенный пункт появится на грузино-азербайджанской границе
Новый таможенный пункт появится на грузино-азербайджанской границе
Специалисты Азиатского банка развития разрабатывают концепцию таможенного поста на границе 08.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-08T22:50+0400
2022-12-08T22:50+0400
2022-12-08T22:52+0400
новости
грузия
экономика
азиатский банк развития (абр)
служба доходов министерства финансов грузии
азербайджан
граница грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24804/12/248041292_0:35:1440:845_1920x0_80_0_0_c8d3b3beee06fae95b5da43ce0eb286f.jpg
ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Азиатский банк развития (АБР) поможет Грузии в строительстве нового таможенного поста на грузино-азербайджанской границе, сообщает Служба доходов Минфина Грузии.Вопрос строительства нового ТПП обсудили в ходе рабочей встречи замглавы Службы доходов Министерства финансов Владимира Хундадзе с международным экспертом АБР Радомиром Джуричем.В рамках встречи эксперт Азиатского банка развития, разрабатывающий концепцию указанного таможенного поста, представил участникам подготовленную презентацию об условиях обустройства и надлежащего функционирования объекта.Встреча состоялась с участием межведомственных рабочих групп (представителей департамента патрульной полиции МВД, пограничной полиции, Минэкономики, Агентство наземного транспорта, Департамента автомобильных дорог), руководителя Таможенного департамента Зураба Сичинава и главы департамента по международным связям Самсона Уридиа, а также представителей разных департаментов.Заместитель начальника Службы доходов поблагодарил участников за вовлеченность в процесс и выразил надежду, что этот важный проект будет успешно реализован в кратчайшие сроки.На сегодняшний день, для пересечения грузино-азербайджанской границы действуют шесть контрольно-пропускных пунктов, один из них железнодорожный.Азиатский банк развития поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из самых разносторонних партнеров. Общая сумма суверенных и несуверенных кредитов, выданных Грузии, составляет 3,9 миллиарда долларов. Содействие инклюзивному и устойчивому экономическому росту, сокращение бедности, расширение региональных связей и улучшение предоставления государственных услуг в Грузии являются приоритетами Банка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
азербайджан
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24804/12/248041292_134:0:1307:880_1920x0_80_0_0_bc6bc7ab4be0d4dea16c6b8d85f5d0f9.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, экономика, азиатский банк развития (абр), служба доходов министерства финансов грузии, азербайджан, граница грузии
новости, грузия, экономика, азиатский банк развития (абр), служба доходов министерства финансов грузии, азербайджан, граница грузии
Новый таможенный пункт появится на грузино-азербайджанской границе
22:50 08.12.2022 (обновлено: 22:52 08.12.2022)
Специалисты Азиатского банка развития разрабатывают концепцию таможенного поста на границе
ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Азиатский банк развития (АБР) поможет Грузии в строительстве нового таможенного поста на грузино-азербайджанской границе, сообщает Служба доходов Минфина Грузии.
Вопрос строительства нового ТПП обсудили в ходе рабочей встречи замглавы Службы доходов Министерства финансов Владимира Хундадзе с международным экспертом АБР Радомиром Джуричем.
Стороны обсудили технические вопросы, связанные со строительством совместного пункта, а также планы на будущее, говорится в сообщении
.
В рамках встречи эксперт Азиатского банка развития, разрабатывающий концепцию указанного таможенного поста, представил участникам подготовленную презентацию об условиях обустройства и надлежащего функционирования объекта.
Встреча состоялась с участием межведомственных рабочих групп (представителей департамента патрульной полиции МВД, пограничной полиции, Минэкономики, Агентство наземного транспорта, Департамента автомобильных дорог), руководителя Таможенного департамента Зураба Сичинава и главы департамента по международным связям Самсона Уридиа, а также представителей разных департаментов.
Заместитель начальника Службы доходов поблагодарил участников за вовлеченность в процесс и выразил надежду, что этот важный проект будет успешно реализован в кратчайшие сроки.
На сегодняшний день, для пересечения грузино-азербайджанской границы действуют шесть контрольно-пропускных пунктов, один из них железнодорожный.
Азиатский банк развития поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из самых разносторонних партнеров. Общая сумма суверенных и несуверенных кредитов, выданных Грузии, составляет 3,9 миллиарда долларов. Содействие инклюзивному и устойчивому экономическому росту, сокращение бедности, расширение региональных связей и улучшение предоставления государственных услуг в Грузии являются приоритетами Банка.