https://sputnik-georgia.ru/20221208/politolog-vo-vsem-mire-ustali-ot-diktovok-ukrainskikh-vlastey---video--272830771.html

Политолог: во всем мире устали от диктовок украинских властей – видео

Политолог: во всем мире устали от диктовок украинских властей – видео

Украинские власти пытаются учить Грузию и весь мир, какую политику необходимо вести в то время, когда эта страна окутана огнем, заявил руководитель Института... 08.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-08T15:27+0400

2022-12-08T15:27+0400

2022-12-08T15:35+0400

пресс-центр

видео

мультимедиа

обострение ситуации вокруг украины 2022

экспертное мнение

гулбаат рцхиладзе

видео-новости из грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/08/272830481_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ba0fa45853c74b119fc787a003604396.jpg

Об этом он заявил в ходе онлайн-пресс-конференции "Роль Грузии в региональном геополитическом кризисе", которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. "Сама противоречивость украинской политики отразилась на самой Украине. Страна окутана войной и в этом заслуга того же самого украинского руководства, которое учит нас здесь, в Грузии, как нам поступать и какую политику вести", – заявил Рцхиладзе. Представители украинских властей не раз намекали на то, что на фоне ситуации на Украине Грузия должна открыть "второй фронт" и вернуть территории Абхазии и Южной Осетии. В свою очередь члены правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" ответили, что Грузия не будет участвовать в вооруженном конфликте на Украине на государственном уровне и оказывать военную поддержку, как бы того ни хотели представители украинских властей и грузинские оппозиционные силы.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, экспертное мнение, гулбаат рцхиладзе, видео-новости из грузии, видео