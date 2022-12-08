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Политолог: во всем мире устали от диктовок украинских властей – видео
Политолог: во всем мире устали от диктовок украинских властей – видео
Украинские власти пытаются учить Грузию и весь мир, какую политику необходимо вести в то время, когда эта страна окутана огнем, заявил руководитель Института... 08.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-08T15:27+0400
2022-12-08T15:27+0400
2022-12-08T15:35+0400
пресс-центр
видео
мультимедиа
обострение ситуации вокруг украины 2022
экспертное мнение
гулбаат рцхиладзе
видео-новости из грузии
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Об этом он заявил в ходе онлайн-пресс-конференции "Роль Грузии в региональном геополитическом кризисе", которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. "Сама противоречивость украинской политики отразилась на самой Украине. Страна окутана войной и в этом заслуга того же самого украинского руководства, которое учит нас здесь, в Грузии, как нам поступать и какую политику вести", – заявил Рцхиладзе. Представители украинских властей не раз намекали на то, что на фоне ситуации на Украине Грузия должна открыть "второй фронт" и вернуть территории Абхазии и Южной Осетии. В свою очередь члены правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" ответили, что Грузия не будет участвовать в вооруженном конфликте на Украине на государственном уровне и оказывать военную поддержку, как бы того ни хотели представители украинских властей и грузинские оппозиционные силы.
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видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, экспертное мнение, гулбаат рцхиладзе, видео-новости из грузии, видео
видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, экспертное мнение, гулбаат рцхиладзе, видео-новости из грузии, видео
Политолог: во всем мире устали от диктовок украинских властей – видео
15:27 08.12.2022 (обновлено: 15:35 08.12.2022)
Украинские власти пытаются учить Грузию и весь мир, какую политику необходимо вести в то время, когда эта страна окутана огнем, заявил руководитель Института Евразии, политолог Гулбаат Рцхиладзе
Об этом он заявил в ходе онлайн-пресс-конференции "Роль Грузии в региональном геополитическом кризисе", которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. "Сама противоречивость украинской политики отразилась на самой Украине. Страна окутана войной и в этом заслуга того же самого украинского руководства, которое учит нас здесь, в Грузии, как нам поступать и какую политику вести", – заявил Рцхиладзе.
Представители украинских властей не раз намекали на то, что на фоне ситуации на Украине Грузия должна открыть "второй фронт" и вернуть территории Абхазии и Южной Осетии. В свою очередь члены правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" ответили, что Грузия не будет участвовать в вооруженном конфликте на Украине на государственном уровне и оказывать военную поддержку, как бы того ни хотели представители украинских властей и грузинские оппозиционные силы.