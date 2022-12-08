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Последний рабочий день – сегодня истекает срок полномочий омбудсмена Грузии
Последний рабочий день – сегодня истекает срок полномочий омбудсмена Грузии
Для избрания Народного защитника необходимо согласие 90 депутатов, такого количества на данный момент нет ни у одной партии в парламенте 08.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-08T16:59+0400
2022-12-08T16:59+0400
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новости
политика
нино ломджария
грузинская мечта
народный защитник грузии
омбудсмен
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ТБИЛИСИ, 8 дек – Sputnik. Срок полномочий действующего Народного защитника Грузии Нино Ломджария истекает в 8 декабре - согласно Конституции Грузии, она не может быть избрана на второй срок.Пока неизвестно, кто заменит ее на указанной должности. На прошлой неделе начались консультации между правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и оппозицией в связи с конкретными кандидатами. В результате из 19 кандидатов, которые подали заявки на пост омбудсмена, сторонам удалось согласовать позиции по восьми кандидатам.Между тем, оппозиция обвиняет правящую партию в затягивании процесса. По словам депутата от политической группы "Группы реформ" Теоны Акубардия, второй раунд встречи затянулся настолько, что истек срок полномочий омбудсмена.В свою очередь, представители правящей партии призывают оппозицию к конструктивности. Как отметил председатель парламентского комитета по правам человека и гражданской интеграции Михаил Сарджвеладзе, если не будет поддержки со стороны оппозиции, то только голосов "Грузинской мечты" не будут достаточно для избрания нового Народного защитника"Нам придется очень серьезно работать в последующие дни для того, чтобы мы смогли как можно скорее избрать Народного защитника. Мы призваны быть более ориентированными на результат и призываем к тому же и оппозицию. Наверно, необходимо больше конструктивности со стороны оппозиции", - заявил Сарджвеладзе.Для избрания Народного защитника необходимо согласие 90 депутатов, такого количества на данный момент нет ни у одной партии в парламенте. Однако голоса "Грузинской мечты", у которой 75 депутатов, станут решающими в выборе нового омбудсмена.Между тем, во время голосования единогласную поддержку и власти, и оппозиции получили руководитель НПО "Партнерство за права человека" Анна Абашидзе и заместитель Народного защитника Георгий Бурджанадзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, политика, нино ломджария, грузинская мечта, народный защитник грузии, омбудсмен
грузия, новости, политика, нино ломджария, грузинская мечта, народный защитник грузии, омбудсмен

Последний рабочий день – сегодня истекает срок полномочий омбудсмена Грузии

16:59 08.12.2022
© photo: courtesy of Ombudsman of GeorgiaНародный защитник Грузии Нино Ломджария
Народный защитник Грузии Нино Ломджария - Sputnik Грузия, 1920, 08.12.2022
© photo: courtesy of Ombudsman of Georgia
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Для избрания Народного защитника необходимо согласие 90 депутатов, такого количества на данный момент нет ни у одной партии в парламенте
ТБИЛИСИ, 8 дек – Sputnik. Срок полномочий действующего Народного защитника Грузии Нино Ломджария истекает в 8 декабре - согласно Конституции Грузии, она не может быть избрана на второй срок.
Пока неизвестно, кто заменит ее на указанной должности. На прошлой неделе начались консультации между правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и оппозицией в связи с конкретными кандидатами. В результате из 19 кандидатов, которые подали заявки на пост омбудсмена, сторонам удалось согласовать позиции по восьми кандидатам.
Между тем, оппозиция обвиняет правящую партию в затягивании процесса. По словам депутата от политической группы "Группы реформ" Теоны Акубардия, второй раунд встречи затянулся настолько, что истек срок полномочий омбудсмена.

"Скоро нужно голосовать, а мы пока не знаем позицию "Грузинской мечты". Несмотря на это, мы в режиме ожидания и хотим, чтобы рекомендация для получения статуса кандидата была исполнена и смогли согласовать кандидата, который будет непредвзятым, профессионалом и который будет на страже прав человека", - заявила Акубардия.

В свою очередь, представители правящей партии призывают оппозицию к конструктивности. Как отметил председатель парламентского комитета по правам человека и гражданской интеграции Михаил Сарджвеладзе, если не будет поддержки со стороны оппозиции, то только голосов "Грузинской мечты" не будут достаточно для избрания нового Народного защитника
"Нам придется очень серьезно работать в последующие дни для того, чтобы мы смогли как можно скорее избрать Народного защитника. Мы призваны быть более ориентированными на результат и призываем к тому же и оппозицию. Наверно, необходимо больше конструктивности со стороны оппозиции", - заявил Сарджвеладзе.
Для избрания Народного защитника необходимо согласие 90 депутатов, такого количества на данный момент нет ни у одной партии в парламенте. Однако голоса "Грузинской мечты", у которой 75 депутатов, станут решающими в выборе нового омбудсмена.
Между тем, во время голосования единогласную поддержку и власти, и оппозиции получили руководитель НПО "Партнерство за права человека" Анна Абашидзе и заместитель Народного защитника Георгий Бурджанадзе.
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