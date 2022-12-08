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"Появилось раздражение" - политолог о кризисе в отношениях Украины и Грузии
"Появилось раздражение" - политолог о кризисе в отношениях Украины и Грузии
По словам руководителя "Института Евразии", многие уже устали сочувствовать Украине, и это сочувствие постепенно перерастает в раздражение 08.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-08T18:19+0400
2022-12-08T18:19+0400
гулбаат рцхиладзе
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институт евразии
тбилиси
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грузия
обострение ситуации вокруг украины 2022
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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Украинские власти пытаются учить весь мир и Грузию тому, какую политику нужно вести в то время, когда эта страна сама окутана огнем, считает руководитель "Института Евразии", политолог Гулбаат Рцхиладзе. Об этом эксперт заявил в ходе онлайн-пресс-конференции "Роль Грузии в региональном геополитическом кризисе", которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. По словам руководителя "Института Евразии", многие уже устали сочувствовать Украине, и это сочувствие постепенно перерастает в раздражение из-за того, что власти этой страны "указывают грузинским властям", как вести себя в сложившейся непростой геополитической ситуации. Представители украинских властей не раз намекали на то, что на фоне ситуации на Украине Грузия должна открыть "второй фронт" и попытаться вернуть контроль над Абхазией и Южной Осетией. По словам Рцхиладзе, у Грузии нет ресурсов и возможностей для этого. "У Грузии нет вооруженных сил, чтобы она могла открыть так называемый пресловутый "второй фронт" на Кавказе и создать серьезные проблемы России", - утверждает Рцхиладзе. В свою очередь, члены правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" ответили, что Грузия не будет участвовать в вооруженном конфликте на Украине на государственном уровне и оказывать военную поддержку, как бы того ни хотели представители украинских властей и грузинские оппозиционные силы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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гулбаат рцхиладзе, украина, институт евразии, тбилиси, политика, новости, грузия, обострение ситуации вокруг украины 2022
гулбаат рцхиладзе, украина, институт евразии, тбилиси, политика, новости, грузия, обострение ситуации вокруг украины 2022

"Появилось раздражение" - политолог о кризисе в отношениях Украины и Грузии

18:19 08.12.2022
© Sputnik / Alex ShlamovГулбаат Рцхиладзе. Видеомост Москва-Минск-Ереван-Бишкек
Гулбаат Рцхиладзе. Видеомост Москва-Минск-Ереван-Бишкек - Sputnik Грузия, 1920, 08.12.2022
© Sputnik / Alex Shlamov
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По словам руководителя "Института Евразии", многие уже устали сочувствовать Украине, и это сочувствие постепенно перерастает в раздражение
ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Украинские власти пытаются учить весь мир и Грузию тому, какую политику нужно вести в то время, когда эта страна сама окутана огнем, считает руководитель "Института Евразии", политолог Гулбаат Рцхиладзе.
Об этом эксперт заявил в ходе онлайн-пресс-конференции "Роль Грузии в региональном геополитическом кризисе", которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
По словам руководителя "Института Евразии", многие уже устали сочувствовать Украине, и это сочувствие постепенно перерастает в раздражение из-за того, что власти этой страны "указывают грузинским властям", как вести себя в сложившейся непростой геополитической ситуации.

"Сама противоречивость украинской политики отразилась на самой Украине. Страна окутана войной, и в этом "заслуга" самого же украинского руководства, которое учит нас здесь, в Грузии, как нам поступать и какую политику вести", - сказал Рцхиладзе.

Представители украинских властей не раз намекали на то, что на фоне ситуации на Украине Грузия должна открыть "второй фронт" и попытаться вернуть контроль над Абхазией и Южной Осетией. По словам Рцхиладзе, у Грузии нет ресурсов и возможностей для этого.
"У Грузии нет вооруженных сил, чтобы она могла открыть так называемый пресловутый "второй фронт" на Кавказе и создать серьезные проблемы России", - утверждает Рцхиладзе.
В свою очередь, члены правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" ответили, что Грузия не будет участвовать в вооруженном конфликте на Украине на государственном уровне и оказывать военную поддержку, как бы того ни хотели представители украинских властей и грузинские оппозиционные силы.
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