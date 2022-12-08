https://sputnik-georgia.ru/20221208/programma-zameny-avariynykh-zdaniy-v-tbilisi-prodolzhaetsya-272828362.html

Программа замены аварийных зданий в Тбилиси продолжается

Программа замены аварийных зданий в Тбилиси продолжается

В Тбилиси есть около десяти тысяч аварийных зданий, которые будут поэтапно заменены в течение последующих лет 08.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-08T14:35+0400

2022-12-08T14:35+0400

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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Аварийный многоквартирный жилой дом на улице Давида Гамрекели в районе Сабуртало будет снесен, а на его месте построят новый – в рамках программы замены аварийных зданий, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.По информации градоначальника, в Тбилиси есть около десяти тысяч аварийных зданий, которые в рамках программы мэрии будут поэтапно заменены в течение последующих лет.По его словам, госзакупка уже проведена, и победителем стала компания ООО "Джорджиан хаус"."В целях подготовки концептуального дизайн-проекта и детальной инженерно-проектно-сметной документации многоквартирного жилого дома проведена госзакупка. Ждем окончательный проект. Затем будет выдано разрешение. На реализацию указанного проекта уйдет примерно два года", – сказал Каладзе.Мэр столицы представил общественности фотоматериал, демонстрирующий текущее состояние жилого дома."К сожалению, у нас в столице много таких зданий. С помощью этого проекта мы сможем заменить их, однако в упомянутом процессе важна ваша поддержка. Бывают случаи, когда переговоры проваливаются, потому что жильцы просят больше площади, чем у них есть", – отметил мэр.Программа замены аварийных зданий в Тбилиси началась с демонтажа многоэтажного здания в районе Варкетили на окраине столицы. Из аварийного корпуса на съемные квартиры, которые оплачивает мэрия, переведены 36 семей. Демонтаж аварийного здания завершится до конца года, а строительство нового корпуса начнется с будущего года.Население получит отремонтированные квартиры через два года. Кроме того, городские власти взялись и за аварийную многоэтажку на улице Калоубани, 18. Она будет демонтирована, а на ее месте будет построено новое здание.По словам Каладзе, в мэрии параллельно рассматривается более 20 проектов, которые находятся на разных этапах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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