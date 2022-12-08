Проспект Руставели и главную елку Грузии подготовили к Новому году - фото
Так выглядит главный новогодний символ Грузии
Так выглядит главный новогодний символ Грузии
Главная новогодняя елка страны по традиции, установлена перед зданием парламента Грузии
Главная новогодняя елка страны по традиции, установлена перед зданием парламента Грузии
Установкой новогоднего освещения в столице Грузии занимаются работники муниципальной компании "Тбилсервисгруп"
Установкой новогоднего освещения в столице Грузии занимаются работники муниципальной компании "Тбилсервисгруп"
Монтаж новогоднего освещения ведется в ночные часы, чтобы не мешать передвижению по улицам прохожих и автомобилей
Монтаж новогоднего освещения ведется в ночные часы, чтобы не мешать передвижению по улицам прохожих и автомобилей
Рабочие трудятся для того, чтобы горожане и гости города почувствовали праздничную атмосферу Нового года
Рабочие трудятся для того, чтобы горожане и гости города почувствовали праздничную атмосферу Нового года
Елка, которую ставят перед зданием парламента Грузии, была приобретена много лет назад - тогда из-за ее стоимости велись споры. Но уже много лет этот символ служит украшением Тбилиси
Елка, которую ставят перед зданием парламента Грузии, была приобретена много лет назад - тогда из-за ее стоимости велись споры. Но уже много лет этот символ служит украшением Тбилиси
На главной улице Тбилиси - проспекте Руставели, установили новогоднюю иллюминацию
На главной улице Тбилиси - проспекте Руставели, установили новогоднюю иллюминацию
Но огни на проспекте включатся одновременно с зажжением огней на главной новогодней елке - вечером 9 декабря
Но огни на проспекте включатся одновременно с зажжением огней на главной новогодней елке - вечером 9 декабря
Пока что огни на проспекте потушены - они ждут своего часа, чтобы создать у жителей новогоднее настроение
Пока что огни на проспекте потушены - они ждут своего часа, чтобы создать у жителей новогоднее настроение
До Нового года остаются считанные дни и у жителей не так много времени на подготовку к празднику
До Нового года остаются считанные дни и у жителей не так много времени на подготовку к празднику
Уже скоро наступит Новый, 2023, год!
Уже скоро наступит Новый, 2023, год!
К празднику готова и главная площадь Тбилиси - площадь Свободы. Тут по-традиции, новогодней иллюминацией украсили статую Святого Георгия
К празднику готова и главная площадь Тбилиси - площадь Свободы. Тут по-традиции, новогодней иллюминацией украсили статую Святого Георгия