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https://sputnik-georgia.ru/20221208/prospekt-rustaveli-i-glavnuyu-elku-podgotovili-k-novomu-godu---foto-272852939.html
Проспект Руставели и главную елку Грузии подготовили к Новому году - фото
Проспект Руставели и главную елку Грузии подготовили к Новому году - фото
Идет монтаж освещения на главной новогодней елке Грузии. Новогодние огни на ней торжественно зажгутся вечером 9 декабря. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия... 08.12.2022, Sputnik Грузия
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Тбилиси готовится встретить Новый 2023 год. На проспекте Руставели уже установили новогоднее освещение - гирлянды над проезжей частью дороги и разные украшения и огромные игрушки.
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новости в фотографиях, фотография, фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, новый год, новый год, фото
новости в фотографиях, фотография, фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, новый год, новый год, фото

Проспект Руставели и главную елку Грузии подготовили к Новому году - фото

23:10 08.12.2022 (обновлено: 01:03 09.12.2022)
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Идет монтаж освещения на главной новогодней елке Грузии. Новогодние огни на ней торжественно зажгутся вечером 9 декабря. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как готовят к торжественной церемонии главный новогодний символ страны
Тбилиси готовится встретить Новый 2023 год. На проспекте Руставели уже установили новогоднее освещение - гирлянды над проезжей частью дороги и разные украшения и огромные игрушки.
© photo: Sputnik / Stringer

Так выглядит главный новогодний символ Грузии

Так выглядит главный новогодний символ Грузии - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

Так выглядит главный новогодний символ Грузии

© photo: Sputnik / Stringer

Главная новогодняя елка страны по традиции, установлена перед зданием парламента Грузии

Главная новогодняя елка страны по традиции, установлена перед зданием парламента Грузии - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

Главная новогодняя елка страны по традиции, установлена перед зданием парламента Грузии

© photo: Sputnik / Stringer

Установкой новогоднего освещения в столице Грузии занимаются работники муниципальной компании "Тбилсервисгруп"

Установкой новогоднего освещения в столице Грузии занимаются работники муниципальной компании &quot;Тбилсервисгруп&quot; - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

Установкой новогоднего освещения в столице Грузии занимаются работники муниципальной компании "Тбилсервисгруп"

© photo: Sputnik / Stringer

Монтаж новогоднего освещения ведется в ночные часы, чтобы не мешать передвижению по улицам прохожих и автомобилей

Монтаж новогоднего освещения ведется в ночные часы, чтобы не мешать передвижению по улицам прохожих и автомобилей - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

Монтаж новогоднего освещения ведется в ночные часы, чтобы не мешать передвижению по улицам прохожих и автомобилей

© photo: Sputnik / Stringer

Рабочие трудятся для того, чтобы горожане и гости города почувствовали праздничную атмосферу Нового года

Рабочие трудятся для того, чтобы горожане и гости города почувствовали праздничную атмосферу Нового года - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

Рабочие трудятся для того, чтобы горожане и гости города почувствовали праздничную атмосферу Нового года

© photo: Sputnik / Stringer

Елка, которую ставят перед зданием парламента Грузии, была приобретена много лет назад - тогда из-за ее стоимости велись споры. Но уже много лет этот символ служит украшением Тбилиси

Елка, которую ставят перед зданием парламента Грузии, была приобретена много лет назад - тогда из-за ее стоимости велись споры. Но уже много лет этот символ служит украшением Тбилиси - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

Елка, которую ставят перед зданием парламента Грузии, была приобретена много лет назад - тогда из-за ее стоимости велись споры. Но уже много лет этот символ служит украшением Тбилиси

© photo: Sputnik / Stringer

На главной улице Тбилиси - проспекте Руставели, установили новогоднюю иллюминацию

На главной улице Тбилиси - проспекте Руставели, установили новогоднюю иллюминацию - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

На главной улице Тбилиси - проспекте Руставели, установили новогоднюю иллюминацию

© photo: Sputnik / Stringer

Но огни на проспекте включатся одновременно с зажжением огней на главной новогодней елке - вечером 9 декабря

Но огни на проспекте включатся одновременно с зажжением огней на главной новогодней елке - вечером 9 декабря - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

Но огни на проспекте включатся одновременно с зажжением огней на главной новогодней елке - вечером 9 декабря

© photo: Sputnik / Stringer

Пока что огни на проспекте потушены - они ждут своего часа, чтобы создать у жителей новогоднее настроение

Пока что огни на проспекте потушены - они ждут своего часа, чтобы создать у жителей новогоднее настроение - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

Пока что огни на проспекте потушены - они ждут своего часа, чтобы создать у жителей новогоднее настроение

© photo: Sputnik / Stringer

До Нового года остаются считанные дни и у жителей не так много времени на подготовку к празднику

До Нового года остаются считанные дни и у жителей не так много времени на подготовку к празднику - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

До Нового года остаются считанные дни и у жителей не так много времени на подготовку к празднику

© photo: Sputnik / Stringer

Уже скоро наступит Новый, 2023, год!

Уже скоро наступит Новый, 2023, год! - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

Уже скоро наступит Новый, 2023, год!

© photo: Sputnik / Stringer

К празднику готова и главная площадь Тбилиси - площадь Свободы. Тут по-традиции, новогодней иллюминацией украсили статую Святого Георгия

К празднику готова и главная площадь Тбилиси - площадь Свободы. Тут по-традиции, новогодней иллюминацией украсили статую Святого Георгия - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

К празднику готова и главная площадь Тбилиси - площадь Свободы. Тут по-традиции, новогодней иллюминацией украсили статую Святого Георгия

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