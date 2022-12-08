https://sputnik-georgia.ru/20221208/prospekt-rustaveli-i-glavnuyu-elku-podgotovili-k-novomu-godu---foto-272852939.html

Проспект Руставели и главную елку Грузии подготовили к Новому году - фото

Проспект Руставели и главную елку Грузии подготовили к Новому году - фото

Идет монтаж освещения на главной новогодней елке Грузии. Новогодние огни на ней торжественно зажгутся вечером 9 декабря. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия... 08.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-08T23:10+0400

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Тбилиси готовится встретить Новый 2023 год. На проспекте Руставели уже установили новогоднее освещение - гирлянды над проезжей частью дороги и разные украшения и огромные игрушки.

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