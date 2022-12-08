https://sputnik-georgia.ru/20221208/sbornaya-gruzii-po-dzyudo-edet-na-itogovyy-turnir-goda-jerusalem-masters-silneyshim-sostavom-272808502.html
Сборная Грузии по дзюдо едет на итоговый турнир года Jerusalem Masters сильнейшим составом
Сборная Грузии по дзюдо едет на итоговый турнир года Jerusalem Masters сильнейшим составом
Участники турнира поборются не только за медали, но и за ценные очки для путевки на Олимпиаду-2024 в Париже 08.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-08T08:34+0400
2022-12-08T08:34+0400
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ТБИЛИСИ, 8 дек – Sputnik. Итоговый турнир года среди дзюдоистов Jerusalem Masters 2022 стартует в Иерусалиме 20 декабря, сборная Грузии отправляется на турнир сильнейшим составом, сообщает Федерация дзюдо Грузии (GJF).В этом году в Jerusalem Masters заявлено 314 спортсменов из 55 стран. Дзюдоисты будут соревноваться в каждой весовой категории в соответствии с их позицией в мировом списке. Jerusalem Masters 2022 завершится 22 декабря.Тренер сборной Грузии Лаша Гуджеджиани назвал состав команды:Участники турнира поборются не только за медали, но и за ценные очки для путевки на Олимпиаду-2024 в Париже.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, грузия, новости, важа маргвелашвили, темур нозадзе, лаша шавдатуашвили, париж, тбилиси, иерусалим, федерация дзюдо грузии
спорт, грузия, новости, важа маргвелашвили, темур нозадзе, лаша шавдатуашвили, париж, тбилиси, иерусалим, федерация дзюдо грузии
Сборная Грузии по дзюдо едет на итоговый турнир года Jerusalem Masters сильнейшим составом
Участники турнира поборются не только за медали, но и за ценные очки для путевки на Олимпиаду-2024 в Париже
ТБИЛИСИ, 8 дек – Sputnik. Итоговый турнир года среди дзюдоистов Jerusalem Masters 2022 стартует в Иерусалиме 20 декабря, сборная Грузии отправляется на турнир сильнейшим составом, сообщает Федерация дзюдо Грузии (GJF).
В этом году в Jerusalem Masters заявлено 314 спортсменов из 55 стран. Дзюдоисты будут соревноваться в каждой весовой категории в соответствии с их позицией в мировом списке. Jerusalem Masters 2022 завершится 22 декабря.
Тренер сборной Грузии Лаша Гуджеджиани назвал состав команды:
-60 кг: Георгий Сардалашвили, Темур Нозадзе
-66 кг: Важа Маргвелашвили
-73 кг: Лаша Шавдатуашвили, Георгий Терашвили
-81 кг: Тато Григалашвили
-90 кг: Лаша Бекаури, Лука Майсурадзе, Бека Гвиниашвили
-100 кг: Варлам Липартелиани, Илья Суламанидзе, Георгий Бериашвили, Онисе Санеблидзе
+100 кг: Гурам Тушишвили.
Участники турнира поборются не только за медали, но и за ценные очки для путевки на Олимпиаду-2024 в Париже.