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Сборная Грузии по дзюдо едет на итоговый турнир года Jerusalem Masters сильнейшим составом

Сборная Грузии по дзюдо едет на итоговый турнир года Jerusalem Masters сильнейшим составом

Участники турнира поборются не только за медали, но и за ценные очки для путевки на Олимпиаду-2024 в Париже 08.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-08T08:34+0400

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ТБИЛИСИ, 8 дек – Sputnik. Итоговый турнир года среди дзюдоистов Jerusalem Masters 2022 стартует в Иерусалиме 20 декабря, сборная Грузии отправляется на турнир сильнейшим составом, сообщает Федерация дзюдо Грузии (GJF).В этом году в Jerusalem Masters заявлено 314 спортсменов из 55 стран. Дзюдоисты будут соревноваться в каждой весовой категории в соответствии с их позицией в мировом списке. Jerusalem Masters 2022 завершится 22 декабря.Тренер сборной Грузии Лаша Гуджеджиани назвал состав команды:Участники турнира поборются не только за медали, но и за ценные очки для путевки на Олимпиаду-2024 в Париже.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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спорт, грузия, новости, важа маргвелашвили, темур нозадзе, лаша шавдатуашвили, париж, тбилиси, иерусалим, федерация дзюдо грузии